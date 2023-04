El problema es el mantenimiento de las vías: Fedetranscarga por colapso de El Alambrado

Puente La Vieja. (Photo by EDWIN RODRIGUEZ PIPICANO/AFP via Getty Images) / EDWIN RODRIGUEZ PIPICANO

A propósito del colapso del puente El Alambrado sobre el río La Vieja, el cual conecta los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, el presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, se refirió en W Fin de Semana sobre la supuesta responsabilidad de los camioneros en dicha emergencia.

De acuerdo con Cárdenas, esta vía se ha transitado porque es la más apta para vehículos de carga, no obstante, mencionó que “el lío es el mantenimiento de las vías no es porque pasan las tractomulas, en el país las carreteras no tienen mantenimiento”. En ese sentido, explicó que desde el Invías no realizan el adecuado mantenimiento a las carreteras.

Así mismo, aseguró que toda la carga que se maneja en el país siempre es autorizada por el Ministerio de Transporte, además manifestó que utiliza la báscula para determinar que se estén cumpliendo con las medidas de transporte.

“Los transportadores no infringen la ley, siempre estamos regulados y no podemos sobrepasar las leyes de parte del MinTransporte”, señaló.

Por otro lado, se refirió a la petición que desde Fedetranscarga le hicieron al ministro de Transporte de no realizar el cobro de los peajes en la ruta alterna Cartago-Cali, “desde que colapsó el puente, solicitamos no cobrar este peaje, porque es también un alivio económico para nosotros (…) porque por este desvío el tiempo logístico aumenta y los conductores trabajan más tiempo”.

Por último, se pronunció sobre los bloqueos asegurando que en lo que va del 2023 se han presentado más de 150 cierres, “necesitamos que le pongan orden al país y que cualquier bloqueo se atienda de inmediato, no solo perjudica al sector de transporte, porque todos los colombianos salimos perjudicados”.