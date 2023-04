Versiones no concuerdan: hermano del mayor Julián Gámez sobre su desaparición

En la sección de País Sin Memoria de W Fin de Semana, Hugo Gámez, hermano del mayor Julián David Gámez, quien desapareció en misteriosas condiciones, se pronunció sobre este caso y cuestionó a las autoridades por cómo han llevado la investigación.

De acuerdo con Hugo Gámez, han presentado varios derechos de petición con respecto al proceso que llevan sobre este caso de desaparición, “pedimos que la Policía nos facilitara las grabaciones de la radio en esos días, antes y después de la desaparición de mi hermano y también grabaciones de cámara (…) pero la cámara que podría darnos alguna señal la Policía dice que estuvo dañada en esos días de la desaparición”.

Así mismo, señaló que, hasta el momento, la Fiscalía solo ha presentado la versión de dos integrantes de la institución, “no nos han dicho nada más, no sabemos quién fue la última persona que vio a Julián y tampoco han sido claros sobre los cuestionamientos que hemos realizado sobre el momento que encontraron las pertenencias de Julián”.

Frente a lo anterior, explicó que una de las versiones de las personas señala que encontraron los papeles y el celular de Julián cerca al río sobre las 2 de la mañana, “pero nosotros nos dimos cuenta de que el acceso a este lugar es difícil, y supuestamente él llegó a este punto sin problemas y encontró los papeles intactos”.

“Además, uno de los uniformados nos dice que también encontraron una parte del radioteléfono de Julián, pero la otra persona asegura que no fue así (…) Los bomberos estuvieron revisando la zona durante varios días y no encontraron nada, pero 7 días después por casualidad el investigador del CTI encuentra el arma de dotación de mi hermano en el lugar donde habrían ocurrido los hechos y no hay respuesta de los bomberos de por qué no la habían encontrado”, añadió Hugo Gámez.