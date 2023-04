William Dau pidió renuncia de MinTransporte por levantar talanqueras en peaje de Turbaco

El Gobierno Nacional ordenó que se suspendiera el cobro en el peaje de Turbaco, en Bolívar, esto llevó a que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, cuestionara el actuar del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a quien llamó “sapo”, “hipócrita”, “doble cara” y le exigiera la renuncia del cargo.

A través de su cuenta de Facebook el mandatario de los cartageneros mostró su molestia, porque el ministro de Transporte por un lado habría favoreció a sus aliados políticos con el levantamiento de las talanqueras, y por el otro denunció a su secretaria del Interior, Ana María González, por apoyar las protestas contra el peaje de Marauhaco. Hoy la funcionaria enfrenta una investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación por presuntamente hacer declaraciones en favor de los manifestantes que impiden el cobro del peaje de Marahuaco.

“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartagena inició la investigación a partir de la queja expresada en medios de comunicación por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien señaló que la funcionaria estaría apoyando las actividades del comité antipeaje que lidera las protestas, que en algunos casos ha recurrido a vías de hecho, y como funcionaria pública no debería respaldar ese tipo de actividades”, señaló el ministerio público.

Dau Chamat dijo que el ministro está actuando en contra de los principios del Gobierno del cambio, aseguró que Guillermo Reyes está trabajando con la misma política y manipuladora que siempre ha existido, “más tratándose de su partido político”.

“Tanto en Turbaco, como hizo en Papiros con la gente de los Char, a ellos si les dice el ministro vamos a levantar las talanqueras, y hay si no habla el ministro del detrimento patrimonial que usted señor ministro causa. Entonces no sea hipócrita, doble cara, denunciando a la alcaldesa encargada de Cartagena y alcalde por detrimento patrimonial y usted señor ministro ordena levantar las talanqueras de Papiros, Turbaco, usted también está incurriendo un detrimento patrimonial”, sostuvo el alcalde de Cartagena.

Añadió, “ministro por favor juegue limpio a Cartagena y renuncia, renuncia ya, tú politiquería le hace daño a Cartagena, le hace daño al departamento de Bolívar, le hace daño a Colombia. Ministro tú no estás con el Gobierno del cambio, tú estás como un lacayo al servicio de unos políticos llamados dirigentes del Partido Conservador. Estas al servicio de los conservadores que ponen votos aquí en la costa atlántica a como dé lugar, no le importa como lo ponen y eso no es aceptable ministro; renuncia, renuncia ya”.

El alcalde Dau aseguró que el ministro de transporte es cuota del Partido Conservador, “él no es cuota del Pacto Histórico, él no es cuota del gobierno, él está ahí en representación del Partido Conservador para ayudar a los suyos, quienes son los suyos los conservadores de Bolívar actualmente dueños de la Gobernación”.

“Fíjense que el gobernador Vicente Blel jamás se ha pronunciado sobre el peaje de Turbaco, cuándo ha dicho que el peaje se cumplió que había que quitarlo, nunca. En la reunión que tuvimos a puertas cerradas el martes en la mañana, me mantuve firme de que el peaje de Marahuaco había que moverlo, el gobernador lo que pedía para Turbaco es que no se cobre o se le cobre subsidiado al transporte público, pero que los carros sigan pagando”, indicó.

El mandatario local comparó el actuar y las posiciones del ministro de transporte frente al peaje de Marahuaco, y el tratamiento o comportamiento frente al peaje de Turbaco y del gobernador Vicente Blel.

“El ministro sapió a la secretaria del interior, que en ese entonces estaba encargada de la Alcaldía, la sapió ante la Procuraduría para que le abrieran un proceso porque cumpliendo órdenes mías, órdenes directas del alcalde de Cartagena, ella dijo que estaba con los manifestantes del peaje de Marahuaco siendo consistente con la posición que yo siempre he tenido, yo estoy con la gente, siempre he dicho que ese peaje hay que mudarlo. Comparemos el tratamiento, la manera de comportarse del ministro de Transporte con el suscrito alcalde de Cartagena y con la alcaldesa encargada, en ese entonces Ana María Gonzáles, de denunciar por detrimento patrimonial y resulta que en Turbaco si levantaron los peajes”, reiteró el alcalde.

Finalmente, William Dau, como es de costumbre, mandó a morderse el codo al ministro de Transporte y le volvió a decir sapo, “yo le dije muérdete el codo ministro, tú crees que yo me voy a asustar, tú crees, que tú me vas a intimar con esas amenazas. A él le voló la piedra porque yo le dije mira ya la Procuraduría me ha abierto tantas investigaciones, una más o una menos ni me quita ni me resbala, ya dijo que me iba a sapiar otra vez, pues sapo a lo que quieras”.

El alcalde de Cartagena pidió que se suspenda el cobro del peaje de Marahuaco, así como el de Turbaco y el de Papiros, el Gobierno Nacional analiza el tratamiento a aplicar para este caso.

Cartageneros aseguraron que así como el mandatario pidió la renuncia del ministro Transporte, “por al parecer favorecer a sus aliados políticos con la decisión de suspender el cobro en el peaje de Turbaco”, también debe separar de su cargo a la secretaría del interior, Ana María González, quien es señalada de direccionar 2.4 millones de euros a la ‘Fundación por la Educación Multidimensional’, (FEM), de la cual es socia. Dinero destinado por la embajada de Países Bajos para el convenio Cartagena construyendo con el agua (Water as Leverage Cartagena), de infraestructura hidráulica.

“Ante la Fiscalía hemos denunciado a la Sra Ana María Gonzalez Forero por tráfico de influencias, falsedad ideológica, interés indebido en la contratación estatal, esperamos agilidad y resultados en la investigación”, posteó en sus redes el concejal Javier Julio Bejarano.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, no se ha referido a las declaraciones del alcalde de Cartagena.