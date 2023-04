¿Cómo va el proceso de liquidación de Almacenes La 14?

En septiembre de 2021, Almacenes La 14 S.A. y Calima Desarrollos Inmobiliarios S.A. entraron en un proceso de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades.

Previo a la admisión a este proceso, se acogieron a un proceso de reorganización empresarial, pero varios meses después e iniciaron el proceso de apertura de liquidación judicial.

Acreedores dentro del proceso que se preguntan cómo avanza la liquidación. W Radio contactó al equipo liquidador quienes aclararon que en marzo del año pasado presentaron ante la Superintendencia de Sociedades un proyecto de calificación y graduación.

La SuperSociedades debe convocar una audiencia para aprobar el proyecto presentado por el liquidador, para determinar el orden de pagos y autorizar la venta de bienes inmuebles.

También, aclaran que El Éxito y Cañaveral no compraron predios sino celebraron contratos de arriendo. Esto ya que no se puede vender ningún predio hasta que la SuperSociedades no lo autorice.