Construirán tres sedes del SENA en Tunja, pero en medio de protestas piden priorizar una

Tunja

Movilizaciones se registraron este 17 de abril por parte de aprendices e instructores exigiendo la construcción de la sede del Sena, para más de 50 ambientes educativos en el lote entregado por la Gobernación de Boyacá en mayo de 2019.

Juan de Jesús Sánchez Sosa, delegado del sindicato, dijo que se requieren acciones más que promesas luego de cinco años de espera, marchas, plantones y llamados de atención a través de los medios de comunicación.

Recordó que los estudios y diseños en el lote del Curubal costaron $1.600 millones, y la licencia de construcción $700 millones. “Se hizo un estudio de movilidad que fue de $80 millones”.

Insiste que una sede del Sena en el lote donado por la Gobernación de Boyacá dignificaría, permitiría acabar la atomización y hacinamiento de los estudiantes. “Que se priorice la sede del Sena en el Curubal, y bienvenida la propuesta de la Alcaldía de Tunja, pero ya existe unos estudios y diseños para otro proyecto allí”.

Brandon Grijalba, representante de los egresados del Sena, dice que es importante escuchar a la comunidad educativa que debe trasladarse de una sede a otra sin tener para el bus y almuerzos.

“El lote es del Sena y no es una puja del sindicato, esto no es de intereses políticos sino de los aprendices. Hay que ver los niveles de deserción de los aprendices del Sena, la mayoría de las respuestas de los estudiantes: me voy a salir porque no tengo para varios buses o el almuerzo”, dijo Grijalba.

Dirigentes políticos se pronuncian sobre los planes del Sena

Entre tanto, el ex gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya en sus redes sociales manifestó: “Inaudito que les quieran quitar el sueño de una sede digna a los estudiantes del SENA de Tunja, cuando ellos mismos, con sus luchas, consiguieron un gran lote para su construcción. Carta abierta”.

El representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, dijo que se radicará una proposición debate de control político al director Jorge Eduardo Londoño.

“Vamos a llevar el tema del Sena Tunja a debate de Control Político. No hay derecho a que se juegue con los sueños de los jóvenes de Boyacá de esa manera. Mañana radicaremos proposición para que se le haga un debate”, dijo en sus redes sociales.

Por su parte, el director nacional del Sena, Jorge Eduardo Londoño, confirmó que serán construidas tres sedes de esa entidad en Tunja (Boyacá)”, dijo en sus redes sociales.

Sobre el lote donado por la Gobernación de Boyacá, Londoño insistió que aunque tiene problemas de suelos y una inversión financiera mucho más alta, se va hacer la sede de Campesena.

Para el caso del inmueble de la antigua terminal de transporte de Tunja, donada por la Administración Municipal, el director del Sena, dijo que además le están donando los diseños.

“No sabemos de donde surge está campaña de desprestigió y desinformación para no dejar llevar acabo que se adelante los procesos”, dijo Londoño.

Según Jorge Londoño se van a construir 50 ambientes en las tres sedes que se van a construir. “No es cierto que los aprendices se vayan a tener que desplazar de un lado a otro porque se va a hacer una distribución muy bien adecuada”.

Insistió que antes de iniciar las obras se van a reunir con los aprendices porque, según Londoño, los han desinformado. “No entiendo porque el sindicato se opone a que Tunja tenga varias sedes”.

Dijo que se están haciendo los estudios previos para contratar, después de tenerlos se abrirá el proceso de licitación y la adjudicación tendría una demora de tres meses.