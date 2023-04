Procuraduría investiga irregularidades en proyecto de innovación empresarial

Los hechos están vinculados al contrato que Graciela López habría realizado en 2018 con la Unión Temporal Cacaos del Guaviare de forma directa y no a través del concurso de méritos, como lo exige la ley en este caso.

Adicionalmente, el Ministerio Público investiga al entonces gerente IFEG, José Urquijo Sedano, porque durante el periodo en que asumió la supervisión del convenio de cooperación no tomó acciones frente a los presuntos incumplimientos del contratista aun cuando fue advertido de la situación con los informes de la interventoría.

La Procuraduría también formuló cargos a la entonces representante de la empresa que ejerció la interventoría a este convenio especial para los cacaoteros, Ayllen Vázquez, por “no reclamar la falta de ejecución, validar avances sin los soportes que demostraran la efectiva actividad y, en consecuencia, autorizar desembolsos, no exigir el cumplimiento del cronograma de ejecución previsto y no pronunciarse respecto a la inexistencia de la planta de beneficio requerida para el proyecto”.

Además, que probablemente habría generado un detrimento patrimonial, ya que el proyecto fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías.