“El pico y placa no sirve para nada”: Carlos Carrillo, aspirante a la Alcaldía de Bogotá

Bogotá

Carlos Carrillo, concejal de Bogotá y aspirante a la Alcaldía de la capital colombiana, pasó por los micrófonos de Sigue La W para habar de los problemas que tiene la ciudad, como la movilidad, la cual es un caos en varios momentos del día.

Para abordar ese tema, Carillo mencionó que uno de las razones para que Bogotá tenga una mala movilidad y servicio de transporte público es por la “mezquindad” de los pasados gobernantes. Por eso, puso como ejemplo la construcción del metro.

“Si Bogotá tiene ese tráfico de pesadilla es por una sola razón: la mezquindad de quienes han gobernado este país. En 1863, en Londres se inauguró el primer metro subterráneo y aquí seguimos sin construir un solo centímetro”, expresó.

De la misma manera, aseguró que es un error conceptual el pensar que el enemigo de la movilidad en Bogotá es el carro particular.

“Hay que hacer inversiones importantes. Ese cuento de que el enemigo es el carro particular es conceptualmente equivocado. El pico y placa no sirve para nada porque termina haciendo es aumentar el parque automotor”, señaló.

“Si vamos a asumir restricciones a los vehículos, que no sean a la circulación, sino que hay que reducir el parque automotor, hay que chatarrizar, hay que motivar que las personas tengan una placa asociada a su carro”, agregó.

No obstante, aclaró que se debe moderar el uso del carro particular, pero no declararlo enemigo “como lo ha hecho Enrique Peñalosa y Claudia López”.

A esto, añadió: “la mayoría de los vehículos que circulan por Bogotá son de trabajo a los que no se les puede restringir su circulación”.

Finalmente, comentó varias ideas que tiene para mejorar la movilidad y así no hacer las cosas con “chambonadas”, entre ellas ponerle chips a los carros y la implementación de cámaras.