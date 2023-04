Los candidatos en Sigue La W: Carlos Carrillo aspira a la Alcaldía de Bogotá

Bogotá

El aspirante a la Alcaldía de Bogotá, el concejal Carlos Carrillo habló en Sigue La W sobre algunas de las principales problemáticas que aquejan a la capital del país, e incluso lanzó varios dardos contra la administración de la alcaldesa Claudia López.

Para empezar, Carrillo aseguró que “podría ser un gran alcalde de Bogotá por varias cosas, primero porque es una candidatura viable porque mi coherencia recoge en buena medida lo que representa el Pacto Histórico (...) tengo una ventaja y es que no tengo techo, yo creo que con el programa que hemos desarrollado vamos a poder convencer a esos casi 2 millones de bogotanos que se necesitan para ganar las elecciones”.

En cuanto a cómo combatiría la corrupción, el aspirante a la Alcaldía comentó que “una cosa que yo no le perdono a Claudia López ha sido desaprovechar el cordón umbilical de la corrupción que es el clientelismo (...) si se va a conformar una coalición de Gobierno tiene que hacerse sobre la mesa. Ella construyó una mayoría aplastante de concejales a punta de mermelada”.

Estadio el Campín

Sobre este tema, el concejal dejó claro que no le interesa que un privado remodele el estadio El Campín. “Yo no voy a decir mentiras, la respuesta es no, no me interesa esa APP. Las APP en Colombia han tendido a ser asociaciones de pura paja (...) esas APP son asociaciones en donde gana el privado y pierde el público, eso es algo que no está dentro de lo que nosotros creemos en el Pacto Histórico y el Polo Democrático.”

Agregando que “yo estaría de acuerdo con renovar el estadio, pero habría que ver si está o no la plata porque eso no necesariamente es la prioridad”.

Seguridad

En cuanto a una de las mayores problemáticas en Bogotá, como lo es el tema de la seguridad, Carrillo dejó claro que “el problema de seguridad no se soluciona si no se reconstruye el tejido social, esa es una de las propuestas que nosotros tenemos, reconciliar a la ciudad. Es importante fortalecer los sistemas de denuncia, hay que reconstruir la confianza de los ciudadanos en la Policía”.

Transporte

Por otra parte, habló sobre el tráfico en la ciudad y las propuestas de movilidad que tiene para la capital del país. “El atraso en infraestructura vial en Bogotá es desquiciado (...) ese cuento de que aquí el enemigo es el carro particular es conceptualmente equivocado, aquí se han asumido decisiones que no han servido para nada como el pico y placa, eso no sirve para nada”.

En esa misma línea comentó que “el pico y placa termina haciendo es aumentar el parque automotor, si vamos a asumir restricciones a los vehículos, no son restricciones a la circulación de los vehículos sino hay que reducir el parque automotor, hay que chatarrizar, hay que motivar que las personas que tengan una placa asociada a su carro”.

Gustavo Bolívar

Por último, el concejal Carrillo se refirió a la posible candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá, sobre esto, dejó claro su punto de vista, especificando que no ve viable que el excongresista sea el indicado para administrar la capital del país.

“En este momento, la única aspiración que veo en el Pacto Histórico, yo aspiro a ser el candidato, pero es la de Guillermo Alfonso Jaramillo. Yo creo que Gustavo Bolívar está recorriendo el mundo, pero no creo que él se vaya a lanzar a la Alcaldía de Bogotá, no lo veo en esas”, dijo.

Puntualizando que “yo creo que Gustavo Bolívar está recorriendo el mundo, tiene todo el derecho porque lo está haciendo además con su plata. Todas las aspiraciones son válidas y Bolívar es un candidato bien intencionado, es una persona que ha sido un defensor de primera línea de este Gobierno, pero él no ha hecho trabajo político en Bogotá, lo de él ha sido un trabajo político nacional, pero Bogotá necesita de un altísimo nivel de conocimiento del detalle de cómo opera este monstruo”.