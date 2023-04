Nacional no jugará el partido de Copa Libertadores en Medellín; lo hará en Barranquilla

En la tarde de este lunes 17 de abril estaban citados en el piso 12 de la Alcaldía de Medellín, el presidente de Nacional, Carlos Navarro; los líderes de las barras bravas de Los del Sur; los líderes de Rexixtenxia Norte, del Deportivo Independiente Medellín; delegados del Ministerio del Interior; la Policía Nacional y la Personería de la ciudad para llegar a un acuerdo a raíz de los desmanes ocurridos al interior del estadio el pasado domingo 16 de abril.

El acuerdo de esta primera reunión es que no hay garantías de paz para que el compromiso se lleve a cabo en el Estadio Atanasio Girardot porque existe la posibilidad de que pueda ocurrir hechos similares como los del domingo. Por esta razón, Atlético Nacional vs Melgar se jugará en el estadio de Barranquilla a las 7:00 p.m. del próximo jueves.

“Se ha tomado una decisión, pero es una decisión concertada con la mesa. O sea, no se juega el jueves en la ciudad de Medellín porque no hay las garantías para poder jugar en paz y que no ocurra lo del domingo”, declaró Óscar Hurtado, acalde encargado de Medellín, al término de la reunión que duró cerca de tres horas.

Los diálogos entre Alcaldía, directivas del club y los líderes de las barras, continuará este martes a las 10:00 a.m. para buscar soluciones para que en Medellín se sigan disputando los compromisos futbolísticos como es habitual cada semana.