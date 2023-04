“No me interesa”: Carlos Carrillo sobre la APP para rediseñar El Campín

Bogotá

El aspirante a la Alcaldía de Bogotá Carlos Carrillo habló en Sigue La W, entre otras cosas, de la APP para un nuevo diseño del estadio Nemesio Camacho El Campín.

“Yo no voy a decir mentiras. La respuesta es no, no me interesa la APP. Las APP en Colombia han sido asociaciones de pura paja (...) son asociaciones en donde gana el privado y pierde el público. En muchos países, los estadios que le pertenecen a los equipos”, indicó.

“Yo estaría de acuerdo con renovar el estadio, pero habría que ver si está o no la plata”, agregó.

Y es que Carrillo evidenció su molestia con la alcaldesa Claudia López, pues “no cortó de raíz el clientelismo”, según sus palabras.

“Una cosa que yo no le perdono a Claudia López ha sido desaprovechar la oportunidad de cortar el cordón umbilical del clientelismo, es un alimento de lo que llaman ‘mermelada’. Si se va a conformar una coalición de Gobierno, debe hacerlo sobre las mesas”, comentó.

Por otro lado, aseguró que otro de los grandes problemas en Bogotá es la movilidad, punto en el que fue enfático destacando que apostaría por la construcción del metro y por no ver a los carros particulares como los enemigos de la ciudad.

“Ese cuento de que el enemigo es el carro particular es conceptualmente equivocado. El pico y placa no sirve para nada porque termina haciendo es aumentar el parque automotor”, indicó.