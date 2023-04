El millonario e inservible acueducto que gestionó Mario Castaño en Risaralda

Habitantes de Pueblo Rico, Risaralda, concejales y congresistas de la región denuncian irregularidades en la modernización del acueducto municipal, la cual costó cerca de $6.000 millones.

Pese a la inversión, la obra ha presentado fallas y se ha tenido que utilizar el acueducto viejo que presentaba un alto riesgo de colapso. Cada vez que llueve produce problemas en la boca toma y en la rejilla de captación. La solución que se debió tomar es instalar el acueducto anterior que aparte de su reisgo estrictural, contiene asbesto por su antigüedad

Este proyecto fue gestionado por el exsenador Mario Castaño, procesado por corrupción, y contó con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El 22 de septiembre de 2020 se ve en una publicación del Facebook de la Alcaldía de Pueblo Rico al alcalde de ese municipio, Leonardo Siágama y a Mario Castaño presentando el proyecto. Posteriormente, el 10 de julio de 2021 se vuelve a ver al alcalde y al exsenador hablando sobre el inicio de las obras que tenían un plazo de 12 meses.

Tras algunos derechos de petición presentados por denunciantes, la Procuraduría General de la Nación identificó algunas iregularidades en el proyecto. Esta misma entidad dijo que el tema tambien ya esta en manos de la Contraloría, en donde se identificó un detrimento patrimonial por casi la totalidad del costo del proyecto.

Además, la Secretaria de Salud departamental solicitó un estudio del agua en donde se arrojó que la muestra de agua se clasificaba en el nivel de riesgo alto y además tendría presencia de la bacteria e coli.

Por este motivo, Jorge Iván Álvarez, gerente de la empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico y Alejandro García, representante a la Cámara de la Alianza Verde analizaron la situación en los micrófonos de Sigue La W.

“Los diseños que se realizan porque, lo que se requería, era una nueva red, fueron modificados por el contratista y el interventor, en esos ajustes encontramos cosas que aparecen nuevas y cosas que se habían diseñado pero que ya no están”, contó Alejandro García.

Así mismo, explicó que, dentro de lo adquirido para llevar a cabo el proyecto, habría materia primera innecesaria.

“Según las autoridades y la comunidad, hay un tanque que se adquiere y que no se necesitaba, por un valor de 2.100 millones de pesos, cuando Pueblo Rico tenía tres tanques que garantizaban el abastecimiento de agua”, dijo García.

Ya que según dice, “al parecer este tanque aparece en otras obras de otros acueductos” y por este motivo, mencionó que se pidió “una intervención funcional a la Contraloría para que trajera esa investigación de Pueblo Rico a Bogotá”.

Al representante se le cuestionó si sabía si Mario Castaño había recibido alguna comisión, y explicó que “esto lo tendrá que determinar la Contraloría y la Procuraduría; nosotros lo que hicimos fue poner (la situación) en el conocimiento de las autoridades y pedir que la investigación se adelante desde Bogotá”, cerró.

Por otro lado, Sigue La W se contactó con la otra cara de la moneda y Jorge Iván Álvarez, gerente de la empresa de Servicios Públicos de Pueblo Rico, Risaralda pasó por el programa para dar sus perspectivas de la situación.

“La Unidad de Gestión del Riesgo nos ayudó a gestionar los recursos para mejorar de fondo una situación que se viene presentando hace más de 10 y 20 años”, contó Álvarez.

Sobre el proyecto contó que “se inician las obras en la boca toma y lo mismo en la red de conducción y tanque de almacenamiento, pero el recurso se agotó y no se alcanzó a intervenir el sistema de potabilización”, dijo, dejando entre ver que el proyecto habría quedado incompleto.

Ya que según dice, “el dinero no alcanzó, dicho por contratistas e interventores”.

Por otro lado, Álvarez se refirió sobre el tanque que el representante García puso sobre la mesa, y dijo que “ese tanque no es un capricho eso viene proyectado desde el alcantarillado, en 2019 estaba proyectado ese tanque”, dijo.

Finalmente, dijo que “quiero aclarar que la red no es que no sirva, tiene una deficiencia en la normalización del caudal”. Así mismo, que no sabe quién se encargó de gestionar el proyecto así haya videos en donde se ve a Mario Castaño relacionado con las obras.

