Muere bajo custodia detenido por caso de corrupción en Venezuela

Leoner Azuaje Urrea estaría vinculado al entramado de Cartones de Venezuela y siendo presentado el 18 de abril casi a la media noche.

Sin dar mayores detalles, Tarek William Saab, informó que comisionó a dos fiscales nacionales para investigar el presunto suicidio de Azuaje Urrea bajo custodia de cuerpos de seguridad.

He #comisionado a los fiscales 50 y 67 Nac para #investigar el lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión: #instruyendo a la Unidad Criminalistica del #MP junto al #CICPC: para adelantar la inspección técnica, las entrevistas y autopsia de ley. — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 20, 2023

A comienzos de abril más de 30 organizaciones no gubernamentales suscribieron una carta en la que pedían que se respetara el debido proceso de los detenidos por estos casos. Entre otras cosas, señalaron que les preocupaba que a los detenidos no se les presente en el lapso de 48 horas que establece la ley y que, además, se les presente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y no en los tribunales del país.

Además, el defensor de derechos humanos e integrante de la ONG Provea, agregaba que a los detenidos no se les estaba permitiendo nombrar abogados privados, sino que se les estaban dedicando a defensores públicos.

Caso Albán

El 8 de octubre de 2018 se conoció la muerte, bajo custodia del concejal, Fernando Albán.

En ese momento, el fiscal Tarek William Saab había señalado que se trataba de un suicidio y que el opositor, militante del partido Primero Justicia, se había lanzado de un décimo piso de una de las sedes del Sebin.

Sin embargo, luego se reveló que el concejal había sido asesinado. En 2021, el Ministerio Público imputó a funcionarios del Sebin por la muerte del concejal.

Éste es uno de los casos que destacan tanto en la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de Determinación de Hechos.

