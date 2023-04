No vale la pena eliminar las contralorías territoriales: Consejo Nacional de Contralores

El Consejo Nacional de Contralores expuso su preocupación por un proyecto de acto legislativo para eliminar las contralorías territoriales. Específicamente, alertan que el proyecto usa como argumento que las contralorías territoriales son inútiles, ineficientes e incluso focos de corrupción.

“Está generalización es, no solo inexacta, sino también injusta, pues sin duda, como todas las entidades del Estado tienen defectos y dificultades que están llamados a ser corregidos y mejorados, empero, esto no significa que el máximo porcentaje que representan los funcionarios que trabajan de manera proba y honesta deban quedar incursos bajo la sombra de que no lo son”, argumentan.

Incluso señalan que gracias a las contralorías en 2022 evitaron la pérdida de 1.8 billones de pesos.

Por tanto, piden buscar alternativas que contribuyan al mejoramiento del desempeño de las actuales contralorías territoriales.

Por tanto, rematan diciendo que “no vale la pena eliminar Las contralorías territoriales” sino “fortalecer el control fiscal”.