Salud, campesinado y dinero de EE.UU. a Colombia: temas de Petro en Congreso americano

En su tercer día de agenda en Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro asistió al Capitolio en Washington donde tuvo un encuentro con el Caucos colombiano. Allí, el mandatario puso sobre la mesa varios temas entre ellos la reforma a la salud, asegurando que espera que sea aprobada porque el país tiene cosas por mejorar y que su intención es lograr un sistema basado en la atención primaria. Destacó que en la Comisión Séptima de la Cámara se cayera la proposición de archivo de la reforma por una contundente mayoría.

Además, señaló que es importante analizar y medir la eficiencia del dinero que Estados Unidos envía a Colombia. Por eso mismo, en ese punto el presidente en la mesa de asignaciones pidió aumentar el presupuesto que asigna el Gobierno americano para el apoyo a la vida, la seguridad y combatir del narcotráfico. De ahí a que también se haya pedido colaboración con las lanchas rápidas para interceptación del narcotráfico.

Otro de los puntos que expuso el presidente, fue la reforma agraria, ya que el campesino debe tener una tierra fértil, capacidad productiva y posibilidad de progreso, para así dejar de lado la siembra de la coca.

Por su parte, la congresista republicana, María Elvira Salazar no fue tan optimista asegurando que el presidente Gustavo Petro no es concreto con la muestra de sus proyectos lo que no permite desarrollar un buen debate ni conocer de fondo sus ideales.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aseguró que ya estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, ya que Salazar es muy parecida las formas de la extrema derecha de la política colombianas

A estos encuentros asistieron los congresistas Mario Díaz-Balart y Henry Cuellar - co presidentes. Y los miembros Dan Crenshaw, Norma Torres, Lisa McClain, Gary Palmer, Lou Correa, Matt Gaetz.