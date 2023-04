Novedades en el Roland Garros 2023

Este viernes, la directora del Roland Garros, Amélie Mauresmo, develó algunas sorpresas que nos depara la próxima edición del torneo de tenis que se realizará del 22 de mayo al 11 de junio en París.

En conferencia de prensa, comentó que se realizará un homenaje a Yannick Noah, a 40 años de su victoria en este Grand Chelem: “se realizará un fresco de su imagen, la tradicional jornada caritativa para niños antes del inicio del torneo llevará su nombre y no se descarta incluso un concierto del extenista y músico francés.”

“Todo es posible, organizaremos algo simpático”, afirmó a propósito la excapitana del equipo de Francia en la Copa Davis.

Asimismo, Mauresmo anunció que se luchará contra el acoso cibernético para que todos los jugadores puedan trabajar con un espíritu sereno, a través de la plataforma “Bodygard” que borrará los insultos y todo mensaje con contenido negativo en las redes sociales durante el torneo y algunos días después.

“Es la primera vez que un torneo Grand Slam ofrece este servicio a los jugadores para que todo el mundo tenga el espíritu libre y la cabeza despejada”, comentó para La W.

Amélie Mauresmo indicó que en esta edición se abrirán al público los entrenamientos de los participantes para hacer más accesible el torneo.

Además, informó que las sesiones nocturnas se adelantarán media hora (comenzarán a las 8 p.m.) para que los asistentes no encuentren problemas de transporte a la salida, como ocurrió el año pasado cuando el partido entre Rafael Nadal y Novak Djokovic terminó a la 1:16 de la madrugada.

Al respecto, La W le preguntó si se solicitó ayuda a la alcaldía de la capital francesa a lo cual dijo que sí, pero que no se puede hacer nada:

“La Red Autónoma de Transportes Parisinos (RATP) no puede modificar sus horarios, no es posible ni para nosotros ni para los Juegos Olímpicos de 2024. Estamos intentando negociar con las compañías de taxis para facilitar las cosas porque tenemos conciencias de que el año pasado no fue perfecto”, respondió.

Sobre la presencia de Rafael Nadal, 14 veces campeón en el torneo parisino, indicó que hace poco lo visitó en su academia donde constató que sigue sufriendo por sus lesiones, pero no cerró completamente la puerta a su participación:

“Aquí es su casa, hará todo para venir, todavía faltan cinco semanas, ya veremos, la esperanza está presente”, afirmó.

En cuanto a la historia que une a Rafael Nadal y al Roland Garros y si hay un antes y un después de la participación del español en la Porte d’Auteuil, comentó:

“Es una historia para la vida, ha marcado este torneo y será inigualable; las historias de ambos (de Nadal y del torneo) están vinculadas para siempre. Es un gran hombre, ha sido increíble tenerlo con cualidades extraordinarias y valores que nos interesan destacar en el torneo como la humildad y el trabajo”.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar