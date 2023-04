“Tenemos la capacidad para construir sedes en Tunja”: Sena

Tunja

La directora Administrativa y Financiera de la Dirección Nacional del Sena, Diana Gisela Jiménez Cuervo, presentó un informe sobre la construcción de tres sedes en Tunja y aclaró dudas ante el concejo municipal de la capital boyacense.

“Nuestra intención es presentar nuestros argumentos de inversiones, características y estrategia para fortalecer con insumos técnicos respuestas a los análisis y dudas de los concejales”, dijo Jiménez Cuervo.

Sostuvo que se ha identificado una polarización a la discusión como si se tratara de escoger uno u otro predio, y por eso fue clave era importante socializar la estrategia ante el cabildo municipal.

“No estamos eligiendo predios, por el contrario, estamos dotando a la ciudad de cuatro nodos formativos, eso ayuda a identificar que no es una selección; es informar adecuadamente con criterios y estudios para realizar una inversión adecuada y responsable de los recursos públicos”, explicó la funcionaria.

Sostuvo que se va a blindar jurídicamente la donación con una condición resolutoria para establecer una línea de tiempo.

“Queremos pasar de dos sedes propias y soluciones vía arrendamiento a cuatro nodos propios. Cada uno se ha priorizado según la demanda”, explicó Jiménez Cuervo.

El proyecto del Curubal estaba estipulado en $46 mil millones en inversión, sin embargo, a final del año 2022 se recibieron los estudios y diseños y hasta este año se conoció la licencia. Según Diana Jiménez a partir de 2023 empezó el ejercicio de conocer las condiciones técnicas que traen los estudios para identificar en dónde se van a poner los recursos.

“La línea de tiempo que tenemos para el proyecto es poder hacerlo visible en esta administración para poder llevar a buen término la obra”, explicó.

Sostuvo que se tienen $7,000 millones para el proyecto de Curubal porque hay un convenio y estudios, en consecuencia, se puede hacer una destinación de recursos que permitirán inicialmente una construcción, una interventoría y se apalancará con vigencias futuras que no serán de menos de tres años.

Jiménez Cuervo insistió que el Sena está en capacidad, a través de adición presupuestal, de orientar los recursos para el proyecto.

Por su parte el concejal Juan Carlos Borda, dijo que la construcción del proyecto inicial de sede del Sena en el lote de Curubal, donado por la Gobernación de Boyacá, no se va a poder desarrollar porque las condiciones técnicas generarían una inversión mayor que el propio Sena no está dispuesto a ejecutar.

“Campesena sería la sede que quedaría en el Curubal en Manzanares y pienso que el Sena no se contradice ni se está oponiendo. Los aprendices y el sindicato del Sena quieren estar todos en un mismo sitio, tampoco se va poder. En mi caso no me opongo a otra sede en la terminal antigua de transportes. El modelo de construcción por nodos funciona a nivel nacional y en mi caso no estoy en oposición”, dijo Borda.

Por su parte, la concejal de Cambio Radical, Sandra Estupiñán, dijo que se debe desligar del escenario político el proyecto de construcción del Sena de Tunja.

“Varios de los aprendices y de la comunidad académica vienen de otras regiones del departamento para aprovechar las ofertas académicas, y el compromiso que tiene hoy el Concejo de Tunja es aprovechar cualquier oferta que haga el Gobierno Nacional, para garantizar recursos destinados a instalaciones dignas del Sena y se va a tener en cuenta el lote que donó la Gobernación de Boyacá”, dijo.

Entre tanto, Alejandro Camargo, concejal del Centro Democrático, le llamo la atención y le preocupa que solo se tenga una partida de $7.000 millones que será ejecutada este año.

“Lo único que se tiene en caja son esos $7000 millones para una inversión que seguramente va a superar los $50,000 millones y eso nos inquieta. Yo no quiero ver más elefantes blancos como el caso del Jardín Botánico”, dijo Camargo.

El concejal Giovani Torres, insiste que ya hay un lote en donde se invirtieron recursos para estudios y diseños además de la licencia de construcción.

“Ahora dicen que por un problema de cimentación se deben aumentar los recursos en más de $10.000 millones. La pregunta es por qué el director del Sena no gestiona los recursos si está del lado del Gobierno Nacional”, dijo Torres.

Mientras el concejal Eddy Reyes, insiste que las condiciones de casco histórico y del plan de ordenamiento territorial impiden el proceso de construcción de la sede del Sena en el antiguo terminal de transporte.

“No se podrían construir más de 3.000 metros cuadrados y eso es porque el término de área es insuficiente para atender el número de estudiantes y ambientes de aprendizaje necesarios para poder dar calidad y garantías”, dijo.