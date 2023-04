Alcaldía de Cartagena acatará orden de trasladar cárcel de mujeres

Decisiones importantes tiene en sus manos la Alcaldía de Cartagena antes que finalice la administración de William Dau, por un lado, el traslado de la cárcel de mujeres que fue ordenado por el Juzgado Décimo Administrativo y por otro la demolición del edificio Aquarela.

El juez José Luis Otero señaló que el Distrito debe adelantar gestiones para lograr la reubicación del Centro de Reclusión, en un término no mayor a cuatro meses; el Juzgado Décimo Segundo Administrativo sostuvo que la sociedad Promotora Calle 47 S.A.S. está obligada a restituir 619.59 m2 de espacio público, y de la mano con la alcaldía deben realizar gestiones para demoler totalmente el edificio Aquarela, en un término de tres meses.

Desde el gobierno distrital informaron que acatarán la orden de reubicar la Cárcel de Mujeres, pero solicitaron aclaración y adición de la sentencia donde se ordena la demolición de Aquarela, consideran que hay contradicciones.

“Respecto al tema de la exigencia del traslado de la Cárcel Distrital de Mujeres, hecha por un juez a la Alcaldía de Cartagena en días pasados, la Secretaría del Interior se permite informar que está adelantando todos los trámites frente a Planeación y el INPEC que son las dos entidades que cuentan con los prerrequisitos para realizar esta mudanza. Planeación es quien establece los polígonos en donde se puede ubicar una infraestructura de esta naturaleza, el INPEC válida si existe o no un predio que garantice las condiciones”, sostuvo la secretaria del Interior, Ana María González.

Añadió, “por su puesto con cuatro meses de anticipación no es un asunto de construir una cárcel, no habría tiempo sino de encontrar predios que permitan cumplir con las condiciones establecidas en la ley para un Centro Penitenciario (…) yo no puedo hacer que de repente aparezca un predio que cumpla con los requisitos, haremos lo mejor posible por hacer cumplir el fallo del juez”.

El alcalde William Dau se refirió a la Aquarela, dejó claro que la decisión de la juez es aceptada y la comparte, “consideramos que esta sentencia es contradictoria, que la ciudad deba asumir la mayor parte de esa demolición mientras que la Sociedad Promotora Calle 47 S.A.S solo está obligada a la demolición de 619m2, cuando a todo lo largo del proceso jurídico quedó demostrado ampliamente que la constructora fue quien vulnera los derechos colectivos invocados en la acción popular”.

“Solicitamos al juzgado que aclare los numerales 1 y 4 de la sentencia en los cuales declara la vulneración de los derechos colectivos invocados en la acción popular y ordena la demolición del edificio Aquarela, pedimos al despacho que excluya de estos dos numerales al Distrito de Cartagena e incluya a la Curaduría Urbana número 1, ya que fue la autoridad quien otorgó la licencia del proyecto”, señaló el alcalde.

William Dau reiteró que los recursos presentados en contra de la sentencia no afectan el cumplimiento de la orden de demolición que ya fue dada por la Inspección de Policía, ni el convenio tripartito suscrito entre el Ministerio de Cultura, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Universidad de Cartagena. Convenio que asegura lleva un importante avance de ejecución.