Presidente de Ecopetrol: “no mataremos la gallina de los huevos de oro, vamos a cuidarla”

En su primer acercamiento con medios, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, aseguró que “no vamos a matar la gallina de los huevos de oro, vamos a cuidarla”, esto refiriéndose a lo que será su proceso y mandato al frente de la compañía más importante del país.

Seguido a esto, el nuevo presidente de la estatal aseguró que su gestión parte desde los excelentes números que encontró en la compañía en cuanto a producción de crudo, refinación, importación y exportación de hidrocarburos, transporte, entre otros segmentos, agregando que por ende la idea es apoyar, potenciar y hacer realidad la transición energética que desde el Gobierno Petro se propuso desde campaña, ante lo que considera que Ecopetrol tiene un potencial inmenso, destacando el papel que allí deberá jugar ISA.

Por los lados del fracking, Roa dió varios puntos noticiosos, entre los que se encontraron:

Teniendo en cuenta que Ecopetrol suscribió varios contratos para hacer pilotos de fracking, se evaluarán las respectivas cláusulas de cada uno de estos contratos para que la estatal salga de los mismos, siempre y cuando esto esté ligado a la institucionalidad y el cumplimiento de las normas, allí dijo “tenemos que mirarlo en los dos contextos, el nacional e internacional, entiendo que Ecopetrol ha suscrito ya unos contratos para ser pilotos de fracking tengo que entrar a evaluar cuál es el estado de esos contratos en la medida que existan cláusulas para salir de los mismos, habrá que revisarlas en el marco de lo que sea debidamente aceptable y aplicable en la responsabilidad contraídas por Ecopetrol con la contraparte”.

Agregó “se ha estado mediando un proyecto de ley que creo que ha hecho trámite en el Congreso para prohibir el fracking, pues nos hallanaremos a esa norma y esa legalidad que exista por ese proyecto de ley para no actuar o hacer fracking”.

Por otro lado, el presidente Roa, no descartó que en algún momento se repiense la posibilidad de hacer fracking, siempre y cuando esto sea seguro y no represente ningún riesgo para el país y el medio ambiente, dejando claro que en el momento la decisión de no profundizar y usar esta técnica ya es una decisión adoptada por el Gobierno Petro.

Allí manifestó “en el entendido en que los desarrollos tecnológicos futuros permitieran sin afectación y sin generar impacto en el ecosistema, en los recursos hídricos, habría una posibilidad para repensarlo; por ahora en las actuales condiciones de política del Gobierno es de no fracking y no hallanaremos a esa decisión”.

Frente al Fracking en la cuenca del Pérmica, en Estados Unidos, donde Ecopetrol tiene una importante participación, el nuevo presidente aseguró que este es un activo rentable el cual se debe seguir observando con la responsabilidad corporativa que se requiere, manifestando “más que pensar en una desinversión, la reflexión que haría es ¿y esa plata a qué la voy a destinar? Yo tengo un activo altamente rentable, lo menos que esperaría el mercado, los accionistas, es que esa platica fuera a un activo más rentable. De existir en el medio un activo más rentable y menos crítico en términos ambientales y social se evaluará, por ahora vamos a conocer es lo que hay, bajo que parámetros de sostenibilidad social, ambiental, protección hídrica”.

Finalmente, frente a la decisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de no generar nuevos contratos de explotación y exploración, el presidente Roa dejó un claro mensaje en el que aseguró que con los contratos que hay actualmente el país debe ser capaz de salir adelante “uno coge el mapa de tierras, el mapa de tierras es una radiografía de los 115 millones de hectáreas que tiene Colombia en territorio, de esos 115 millones de hectáreas han sido asignadas para buscar petróleo y gas unos 20 millones de hectáreas, debe haber unos 40 millones de hectáreas en el país protegidas, restringidas por agua, por selva, por condiciones de protección ambiental y entonces lo que hay en exploración y producción son 2.4 millones de hectáreas, eso indica que las petroleras todas tenemos un amplió rango sin nuevos contratos para exploración para ser más competitivas”.