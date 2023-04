Advierten que congelar precios de peajes generará gran hueco en las finanzas del Estado

Este martes se presentó un estudio que Fedesarrollo hizo para la Cámara Colombiana de la Infraestructura, donde analizó el papel que las Asociaciones Público Privadas han jugado en el desarrollo de la infraestructura en el país, dicho estudio generó algunas alertas que hay sobre el sector y donde advirtió que la medida de congelamiento de peajes que implementó el Gobierno del presidente Gustavo Petro para este año con el fin de ayudar a controlar la inflación podría generar un impacto de largo plazo de hasta $13,8 billones en las finanzas del Estado.

En sus declaraciones el director del Centro de Investigación Económica y Social, Luis Fernando Mejía, dijo “la decisión que ha adoptado el Gobierno para congelar los peajes, es una decisión fundamentada por supuesto por un problema de alta inflación que ha afectado el bolsillo de los hogares en Colombia que como ya sabemos cuesta cerca de 800 mil millones de pesos este año; ya el Gobierno ha dicho que eso se va a apropiar en el presupuesto para este año”.

En su análisis, Fedesarrollo aseguró que el Gobierno en algún momento para compensar la decisión adoptada para este año, tendrá que aumentar las tarifas de peajes con la inflación del año pasado de 13% y la inflación que se genere para este 2023 la cual podría estar cerca al 9%.

Agregó “el problema que podría surgir hacia adelante es que el Gobierno tendrá que tomar la decisión de actualizar los peajes el próximo año, no solamente con la inflación de este año que estará cercana al 9%, si no con lo que no aumentó los peajes este año, es decir 13%, puede estar por el orden de los 22, 23%; entonces ahí un riesgo político que debemos incorporar y el Gobierno tendrá que tomar la decisión de subir los peajes así sea de forma gradual para cerrar esa brecha porque de lo contrario los costos que nosotros pronosticamos para el fisco son del orden de los 14 billones de pesos a la vuelta del 2040″.

Ante el escenario, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, respondió al estudio asegurando que el Gobierno no piensa dejar los peajes congelados para siempre y que por el contrario en algún momento las tarifas deberán actualizarse, agregando que la medida adoptada se realizó pensando en la compleja situación que estaban viviendo los colombianos ante las tasas de inflación que se vienen registrando en los últimos meses.

Así mismo, el Centro de Estudios resaltó que sin el modelo de las APP, Colombia no podría haber desarrollado la infraestructura que tiene en la actualidad, dejando claro que la infraestructura en el sector transporte es de vital importancia para el desarrollo de la economía nacional, estimando que una inversión de 0.7% en inversión de infraestructura, aumenta el crecimiento en un punto del PIB, disminuye la tasa de desempleo en 0.8% y la tasa de pobreza en 0.6%, calificando así la cuestión como “un círculo virtuoso de inversiones en infraestructura, crecimiento, generación de empleo y reducción de la pobreza”.

En comparativos de inversión, el estudio llamado “el aporte de las concesiones mediante APP en infraestructura de transporte al crecimiento y el bienestar de Colombia”, expuso que en el siglo XX, Colombia estaba invirtiendo apenas un punto del PIB para infraestructura, lo que ha cambiado sustancialmente en la actualidad donde la inversión ha estado cerca de 1.5% con el pico más alto registrado en 2012 cuando se hizo una inversión de 2,4%; seguido a esto Fedesarrollo aseguró que “este impulso se debe en gran parte a la inversión privada, la cual se enfocó en un 90% en el modo de carretera, De hecho, el país se ha convertido en un referente internacional en la implementación de APP gracias los avance significativos en materia normativa, de planificación y coordinación desde hace tres décadas”.

Finalmente, se advirtió que se debe trabajar para superar la incertidumbre que por estos días afrontan las APP en transporte, ya que podrían generar una reducción en el crecimiento de la económica colombiana de 0,5% afectando principalmente la generación del empleo y superación de la pobreza, por lo que le mensaje para el Gobierno es buscar claridad en modelos APP en infraestructura, lo que garantizará avance del país en conectividad y desarrollo económico y social.