Colombia gana millonario pleito contra sociedades portuarias de Barranquilla

Cormagdalena gana demanda y Estado se salva de pagar millonaria demandA. En las últimas horas se conoció un Laudo Arbitral donde la Nación fue eximida de pagar 20 millones de dólares a la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y la sociedad portuaria Barranquilla International Terminal Company S.A. (BITCO).

Por este motivo, Jaime Arrubla Paucar, exmagistrado y representante de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se refirió a la situación, y Lucas Ariza, director de Asoportuaria explicaron la coyuntura en los micrófonos de Sigue La W.

En el fallo del tribunal arbitral se le da la razón al Estado y este se salva de pagar 20 millones de dólares.

“Se trató de una demanda en la que se pretendía una condena al estado de mas de 20 millones de dólares por que era esa suma más los intereses”, dijo el exmagistrado Arrubla.

Además, que “se pretendía que se dijera que el Estado había incumplido a través de Cormagdalena con dragar adecuadamente el canal navegable hacia el rio Magdalena y por eso esas empresas portuarias se habían visto perjudicadas, porque no podían entrar naves de gran calado”, agregó.

Por otro lado, sobre la decisión judicial mencionó que “el tribunal acogió nuestra defensa que consistió en decir que no había ningún incumplimiento, que las labores de dragado normales se cumplieron; el Estado no tenía por qué llevar a una serie de obras para poder permitir barcos de gran calado”, y así mismo, que “no era tener un resultado sino hacer la gestión de dragado y eso se cumplía”.

Dijo sobre el tema del dragado, que “no es por falta del Estado, sino que son por circunstancias de la naturaleza que impiden la navegación, con ello hay que lidiar, es normal, si ellos tenían una expectativa mejor debieron haberlo dicho”.

Por la misma línea, que “el contratista debe hacer inversiones, lo que se demandó es que el Estado no estaba haciendo lo suyo, pero el estado sí lo hizo”.

Y finalmente, que en el marco del pleito “por lo que era el debate judicial ya no se puede apelar, hay unos recursos extraordinarios que son los recursos de anulación y revisión, pero esos no son por el juzgamiento que hizo el tribunal, son porque depronto se hayan incurrido en errores de debido proceso, que ojalá no lo haya”, dijo.

Sin embargo, Sigue La W se contactó con la otra cara de la moneda y Lucas Ariza, director de Asoportuaria explicó la coyuntura.

Dijo que lo sucedido “denota un incumplimiento continuo de las obligaciones del Estado, como garantizar la navegación en el río”.

Así mismo, que “en los últimos años la historia ha sido una falta de mantenimiento en las inversiones que se tienen que hacer para garantizar las condiciones de navegabilidad”.

Y además, sobre lo que dijo el exmagistrado, respondió que “no son hechos de la naturaleza, tener solo 35 días un calado operativo optimo no son temas de la naturaleza y es fácilmente demostrado que el Estado no ha hecho mantenimiento y el dragado ha sido en algunas ocasiones ineficientes o no ha dado el resultado”.

Sobre el caso dijo que “instauramos esa acción popular para exigir que se cumpla la ley y la ley dice que el Estado debe garantizar que se cumpla la navegabilidad”, cerró.

