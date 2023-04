Exmiembro de junta directiva de Cámara de Comercio de Ibagué renuncia por irregularidades

“Las cámaras de comercio infortunadamente se han vuelto una lucha de poderes, donde infortunadamente algunas se vuelven grupos que a veces pareciera que tuvieran tendencias oligopólicas, es decir, favorecer solamente algunos sectores. Empiezan algunos acercamientos, ofrecimientos de viajes, de negocios, y así se van beneficiando. Muchos se van acomodando a esos ‘ires y venires’ que no solamente pasan en la política sino en CCI”.

Así empieza la carta de renuncia del ibaguereño Juan Pablo Sánchez, quien durante más de cuatro años fue miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Desacuerdos con otros directivos, críticas sobre viajes innecesarios, disminución de afiliados y lo que él califica como poco interés por ayudar a los empresarios, fueron las razones por las cuales se apartó del cargo.

Además, criticó que los miembros de la junta directiva no puedan hablar sobre lo que se habla en las juntas. Explicó que las cámaras de comercio son entidades públicas que se rigen del derecho privado “y usted entra inmerso en esas inhabilidades y posibles conflictos, una situación que es la que me atañe porque no ha habido una decisión contraria del estamento nacional” explicó.