Gobierno tiene todo listo para la Conferencia Internacional sobre Venezuela

El Gobierno Nacional tiene todo listo para la Conferencia Internacional sobre Venezuela, que se desarrollará este martes en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, con la presencia de 20 países, con la intención de facilitar una solución social y política a la actual situación que vive Venezuela con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Al encuentro está confirmados países como Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal, Reino Unido, San Vicente y las granadinas, Sudáfrica y Turquía, además del alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea.

Por ahora no se conocen nombres de los asistentes, únicamente por parte de Estados Unidos estarán el asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para América Latina, Juan González, junto al asesor presidencial especial para las Américas, Chris Dodd, y el viceconsejero de Seguridad Nacional, Jon Finer.

Las delegaciones han venido arribando a Bogotá desde horas de la mañana de este lunes y se tiene previsto que el encuentro comience el martes sobre las 11:00 de la mañana. El acto de instalación será liderado por presidente Gustavo Petro, en donde todas las delegaciones se concentrarán y expondrán sus diversas opiniones y posibles soluciones que podrían favorecer a Venezuela.

En el encuentro también se les expondrá a los países invitados la importancia de volver a recibir internacionalmente a Venezuela, país que se ha alejado de las diferentes organizaciones y encuentros mundiales debido al Gobierno que ha ejercido Maduro.

En la reunión no estarán representantes del Gobierno de Venezuela ni de la oposición de ese país, sin embargo, el Gobierno se ha reunido con el presidente Maduro y con la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela.

El coordinador de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, Gerardo Blyde, expresó que como oposición están interesados en llegar a consensos y acuerdos que sean respetados.

La oposición expresó cuáles son sus puntos de vista más relevantes que consideran y deben estar incluidos en la Conferencia. También destacaron la iniciativa del presidente Petro y el apoyo a la convocatoria por parte de los diferentes países que asistirán a la cita.

En vísperas de la Conferencia, en horas de la mañana, por medio de su cuenta de Twitter, Juan Guaidó dio a conocer que llegó a Colombia con la intención de reunirse con los representantes de los países que asistirán a la Conferencia.

“Acabo de llegar a Colombia, de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos antes que yo, a pie. He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro este martes 25 de abril, y solicitaré reunión con las delegaciones internacionales que asistirán”, informó Guaidó.

Y reiteró Guaidó: “Sostendré encuentros con la diáspora venezolana, a quienes el régimen de Maduro ha expulsado y les está negando sus derechos básicos, y de participar en la primaria de este año y en las elecciones presidenciales”.

A la llegada del opositor a territorio colombiano, la Cancillería confirmó que Guaidó no asistirá a la Conferencia, ni fue invitado.

“El canciller Álvaro Leyva Durán no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la Conferencia. Como se ha manifestado de manera pública y reiterada, la Conferencia es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional”, informó la Cancillería.

Desde el Congreso, el canciller Leyva manifestó que actualmente no saben en donde está Guaidó, quien debe asumir los riesgos de haber entrado de forma irregular al país.

“No se sabe, la verdad es que no se sabe dónde está Guaidó. Obviamente no es que quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece corre riesgos, porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”, expresó Leyva.