Avanza el consejo de ministros para definir cambios en el Gobierno Petro

Al mediodía de este 26 de abril, se tiene prevista la realización de un consejo de ministros en la Casa de Nariño citado por el presidente Gustavo Petro.

La citación al consejo se da después del anuncio del mandatario colombiano sobre la solicitud de renuncia protocolaria que les hizo a todos los ministros de su gabinete, esto con el fin de hacer un replanteamiento de su Gobierno.

La decisión tomada por el presidente Petro se dio por el anuncio de los Partidos Liberal, Conservador y de La U, de no apoyar la reforma a la salud.

“Tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno”, expresó Petro en su red social.

El presidente aseguró que los partidos tradicionales, y que se declararon del Gobierno, no están trabajando por el cambio que, según el presidente, los colombianos solicitaron en las urnas.

“La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el dialogo y el pacto”, escribió Petro en su cuenta Twitter.

Además, Petro resaltó que “la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada. A pesar del voto mayoritario en las urnas que pide un cambio en Colombia este se intenta cerrar con la amenaza y el sectarismo”.

En los últimos minutos el presidente Petro posesionó a Jorge Duque Gutiérrez como consejero de Estado, un dato curioso del acto es que este estaba citado a cumplirse a las 10:00 a.m. pero comenzó a las 09:30 a.m. En su discurso habitual, el mandatario no se refirió al tema político.