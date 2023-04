Habitantes de la zona denuncian mal estado del puente Bicentenario

Los habitantes de la zona que recorre la vía entre Mesitas del Colegio y San Antonio del Tequendama se están quejando del crítico estado en el que se encuentra en Puente Bicentenario.

Mencionan que tienen temor de que colapse; además dicen que solo están tapando los daños, para que estos no sean evidentes.

Se debe recordar que recientemente ya hubo un antecendente cuando el pasado 13 de abril el colapso del puente El Alambrado, sobre el río La Vieja, dejó dos personas fallecidas.

Por este motivo, pasaron por los micrófonos de Sigue La W algunos habitantes para explicar qué es lo que está pasando en esa zona del país.

Wilson Flórez, diputado de Cundinamarca, mencionó que la vía en donde se encuentra este puente ”es una vía olvidada por el gobierno departamental, este tomó la decisión de que toda la plata que se recoge en El Salto la saca, la destinó a pagar unas obras que se llaman el Plan 500. En enero la comunidad salió a marchar porque la vía estaba deteriorada, el puente estaba en la situación que se evidencia, en riesgo inminente”.

Además, se refirió al papel del gobernador de Cundinamarca en este tema en dodne expresó que solo ha dicho mentiras.

“El gobernado llego con mentiras a prometer soluciones que no han llegado. Por ejemoplo ofreció dinero para intervenir la vía y es mentira, con un derecho de petición que presenté quedó en evidencia que la plata no está. Luego, prometió destinar 10.500 millones de pesos para arreglar el puente, yo revisé las licitaciones y no encontré ninguna para arreglar el puente”, dijo.

Así mismo, expresó que “la forma en que hacen las obras (cerca de hace 20 días se realizan obras en el lugar) deja mucho que desear; el gobernador le dijo a un señor que iba ser el gerente de obra, prácticamente puso a dedo al gerente. No conocemos la información que permitiría saber si lo que se está haciendo es lo que se necesita”.

Y que desde la comunidad “lo que no queremos es presenciar, despué,s que el puente colapse y que se hicieron cosas para aparentar que estaban bien”.

Por otro lado, Miguel Rodríguez, veedor ciudadano, dijo que ”cuando uno pasa se da cuenta que el pegue del puente se ha dilatado bastante y se ve más abierto, pero lo que hacen es taparlo y ese es nuestro llamado de atención, que se metan en la situación porque nos sentimos abandonados por las administraciones”, dijo.

Finalmente, Sigue La W se contacto con la otra cara de la moneda y habló con Gustavo Vargas, subgerente de Infraestructura del ICCU y dijo que “hay que indicar que en este puente la intervención que se hace es asegurar los apoyos del puente, algunas zonas del país tienen incidencia geológica que debe ser controlada de forma adecuada”.

Y además, respondió a las acusaciones de que estaban “tapando” la situación diciendo que “en ningún momento se pretende tapar u ocultar la situación, sino que se está haciendo un mantenimiento para reforzar los apoyos, ampliar su base y ante un movimiento eventual que este no vaya a colapsar, es un tema preventivo”.

Expresando finalmente que “si desde el ICCU se determinara algún riesgo, la primera acción sería restringir el paso de vehículos de carga, a la fecha el puente sigue funcionando y en monitoreo permanente con las obras que se están haciendo”.

