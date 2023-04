Superfinanciera pide actuar y no asustarse ante remezón en el Gobierno

Incertidumbre se observa en el sector financiero por cuenta de los cambios ministeriales en el gobierno nacional, con la llegada del economista Ricardo Bonilla a la dirección del ministerio de hacienda se generaron especulaciones y el miedo salió a flote por la coyuntura política.

Este conjunto de situaciones llevó a la Superintendencia Financiera hiciera un llamado a la confianza, a actuar y no asustarse.

“Nuestro mensaje que estamos dando hoy en Asofondo está asociado en la necesidad de que los inversionistas profesionales actúen, que tengan la capacidad de estar tomando decisiones basados en elementos fundamentales y estructurales y no en sesgo de coyuntura o de un momento particular. El llamado es la construcción de confianza en el sistema financiero, hacemos un llamado a la necesidad de seguir acompañando el desarrollo y crecimiento de mercados capitales”, manifestó el superintendente financiero, Jorge Castaño Gutiérrez.

Puntualizó, “el llamado que hacemos a los inversionistas profesionales es a que actúen y no se asusten, Colombia tiene un sistema financiero sólido y robusto con capacidad de absorción de choque y de poder continuar generando financiación a la economía”.

Aseguró que el ministro de hacienda entrante ha sido claro sobre su compromiso, no solamente con el cumplimiento de la responsabilidad fiscal, si no, de mantener las políticas que han venido funcionando.

“Hoy por hoy Colombia tiene un sistema financiero estable, sólido, este es el resultado de un trabajo consistente de una política pública de los últimos años (…) al doctor Bonilla lo conozco, la Superintendencia Financiera es una entidad técnica adscrita al Ministerio de Hacienda tenemos allí un proceso de meritocracia y tenemos la posibilidad de poder continuar trabajando, más allá de las discusiones que se vienen dando en materia de coyuntura política”, aseguró Castaño Gutiérrez.

Añadió, “nosotros no podemos, dados los retos que tenemos, desconcentrarse pensando si esto tiene una incidencia o no, el respaldo que hemos tenido del Gobierno Nacional para el desarrollo de las actividades financieras ha sido pleno y no esperamos que exista ningún cambio en esa posición para seguir haciendo nuestra tarea”.

“No podemos pensar que el 2023 nos va a ir bien si no trabajamos todos como nos corresponde, ellos inversionistas institucionales, nosotros autoridades económicas tomando las decisiones de manera oportuna, levantando la mano para generar las alertas que se requiere generar siendo muy técnicos y siendo muy prudentes, pensando que el país necesita que todos avancemos sin distraernos”, aseguró el Superintendente Financiero.

La Superintendencia destacó que el país tiene niveles de solvencia, casi el doble del mínimo regulatorio; niveles de liquidez para todas las entidades financieras, no solamente para las grandes si no para todas las entidades, casi también del doble del requerido, no solamente en el corto plazo si no en el largo plazo; un indicador de cartera vencida dentro de los niveles esperados; una cartera vencida dentro de los niveles esperados; una cartera muy provisionada”.

En el marco del congreso Asofondos, que se desarrolla en Cartagena, el Superintendente aseguró que el total de cartera hoy del sistema financiero es de $672 billones. Explicó que, de esos $672 billones se tienen $28 billones en cartera vencida, con mora mayor a 30 días; sobre provisiones el sistema financiero detalló que se tiene $40 billones y medio en provisiones.