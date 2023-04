Corte Suprema concede libertad condicional a exgobernador de San Andrés

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia se pronunció acerca de la apelación que el exgobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, hizo al auto que le negó la libertad condicional.

El alto tribunal resolvió otorgarle la libertad condicional al exgobernador, quien en 2019 fue condenado la pena principal de 90.75 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, cohecho propio y peculado por apropiación, al determinar que no representaba un peligro para la sociedad.

Luego de que, a pesar de que un juzgado de Bogotá consideró que reunía los requisitos previstos para el beneficio de libertad condicional, por haber cumplido de manera satisfactoria su proceso de resocialización, el juzgado de ejecución de penas señaló que no había reunido las condiciones para este beneficio.

Sin embargo, el caso llegó a la Corte Suprema que al estudiar el proceso determinó que, aunque el tiempo que falta para el cumplimiento de la pena es inferior a tres años (20 meses aproximadamente), la Sala no considera necesario extenderlo.

Y dentro de las consideraciones estimó que: “El comportamiento del reo durante su reclusión permite predicar razonablemente que el cumplimiento total de la condena en confinamiento no resulta necesario, pues todo lo analizado indica que su liberaci6n no representa un peligro para la comunidad y que existen razones suficientes para pronosticar que HOUSNI JALLER no volvera a delinquir, no solo porque sobre el pesa una inhabilidad perpetua para ejercer funciones y cargos públicos, sino porque su cabal y adecuado proceso penitenciario no arroja motivos para suponer razonablemente que podria incurrir en delitos de otra naturaleza”, dice la Corte Suprema.