Esto sí es la expropiación pura y dura: Paloma Valencia sobre artículos en PND

El próximo martes arrancarán los dos últimos debates del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro y uno de los temas más sensibles que estarán en discusión tiene que ver con las políticas planteada en materia de tierras.

En diálogo con La W la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuestionó la proposición que será defendida por el Pacto Histórico y el Gobierno y señaló que “pone en jaque el derecho de propiedad”.

Según Valencia, detrás del polémico artículo estaría la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, propuesta que calificó de “expropiación pura y dura”.

“Pretende que, cuando un propietario no quiere vender, es decir, se inicia la negociación con la Agencia Nacional de Tierras y no se puede llegar a un acuerdo por el precio, las condiciones o lo que fuera, entonces la Agencia puede decretar de interés y básicamente expropiarlo al precio que hayan señalado los avalúos y en 21 días, sin derecho a la defensa , sin que haya un debido proceso, la persona pierde su predio, porque el Estado decide comprarlo”, explicó.

Este es el artículo que quiere la Agencia de tierras del Gobierno, expropiación express; en 21 días le quitan la tierra. Propuesto varías veces por el Pacto y avalado por la nueva MinAgricultura. pic.twitter.com/xiMSMb9OaM — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) April 28, 2023

Ante las críticas, el representante Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, dio detalles de los alcances de dicha proposición, que tiene su firma.

“Planteamos la necesidad de que el Estado tenga mejores instrumentos para poder implementar la reforma agraria. Este es un tema que no se ha podido desarrollar de manera eficiente en el país. Este es un tema de altísimo interés para la Nación. Firmé una proposición para que fuera discutida y que apunta a facilitar la adquisición de predios a título oneroso, para efecto de poder implementar una reforma rural integral”, manifestó.

El congresista también indicó que se dotaría de este instrumento a la Agencia Nacional de Tierras y que no se trata de una imposición sino de una propuesta de la que se tendrá que pronunciar el Congreso.

“El artículo no habla directamente de la expropiación, porque no se trata de una expropiación. Establece es un procedimiento de compra oneroso, no es gratuito, para efectos de poder implementar la reforma agraria. El Estado no pretende quedarse con las fincas, sino que haya una redistribución más adecuada”, concluyó.

Así mismo, Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras pasó también por La W y explicó que “lo que el Gobierno tiene claro es que hay que hacer una reforma agraria rápida y Colombia no ha podido hacerla”.

Además, que lo que hay en ese artículo es “una compra voluntaria con indemnización previa, eso es lo que el Gobierno quiere hacer”.

Diciendo finalmente que “ el Gobierno tiene claro que Colombia necesita una reforma agraria. Hoy lo que existe es una expropiación exprés, pero el Gobierno no quiere usar esto, quiere hacer un procedimiento para una reforma agraria rápida, ágil y con indemnización ”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación: