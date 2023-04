Más de 70 Estudiantes en Plato, Magdalena, sin medio de transporte para ir al colegio

Estudiantes de los corregimientos de los Pozos y La Estrella en Plato, Magdalena, deben recorrer varios kilómetros para poder llegar hasta el colegio, porque no cuentan con transporte escolar. Se movilizaban caminando por trochas peligrosas y rodeadas de maleza, para poder llegar a la escuela.

Los padres de familia denuncian que los menores deben recorrer aproximadamente una hora de camino por una zona que está sucia y sola exponiendo su seguridad.

para poder llegar a la escuela rural mixta Carmen del Magdalena, además deben atravesar un caño en una rústica embarcación sin ningún elemento de protección como chalecos salvavidas.

“Es un camino crítico, sucio, es un paso de animales, hay niños que no van por temor a que les pase algo, la mayoría son mujeres”, aseguró Jhon Jiménez, líder comunal.

Según los padres de familia, la Alcaldía tiene conocimiento del tema, pero el mandatario asegura que no hay presupuesto, “el alcalde ya lo sabe, esto no es de ahora, es de años atrás, tiene las evidencias, el presidente de la acción comunal fue para que le colaborara para limpiar el camino y dijo que no hay presupuesto”, aseguró Jiménez.

A la falta de transporte también hay que agregarle que los estudiantes no reciben la alimentación en el colegio, debido a que el Plan de Alimentación Escolar, está suspendido desde hace un mes.

“Hay muchos niños que en educación física que se desmayan porque no tienen un desayuno, todos los padres no tienen para hacerlo a las 4 de la mañana”, puntualizó.