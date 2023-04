Un congresista no puede ser perseguido por sus opiniones: Torres a Partido Liberal

La petición que hizo la Veeduría del Partido Liberal para que sea investigado disciplinariamente el representante Dolcey Torres, quien expresó públicamente su apoyo a la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, generó una fuerte reacción del congresista.

Son varios los argumentos de Torres, quien, en primer lugar, reitera que los liberales no han tomado decisión de fondo frente al proyecto, por lo cual no habría ningún acto de desobediencia de su parte.

“Le recordamos respetuosamente al Veedor Nacional (Rodrigo Llano) que no hemos emitido ningún voto violatorio de las instrucciones de bancada, primero porque no ha habido tal instrucción, y segundo, porque el proyecto de Reforma a la Salud no ha llegado a Plenaria, único espacio donde los representantes liberales que no somos miembros de la Comisión VII podríamos emitir un voto frente al mismo”, puntualiza.

Adicionalmente, el representante asegura que le están violando el debido proceso y que habría vulneración a la garantía que tienen los congresistas para emitir opiniones y votos.

“Las opiniones emitidas públicamente frente a este y otros asuntos son coherentes con los principios consagrados en el ideario del Partido Liberal y contenidos en los nuestros estatutos. Además están cobijadas en el principio de inviolabilidad parlamentaria, que consiste en que un congresista no puede ser perseguido en razón a las opiniones expresadas durante el curso de su actividad parlamentaria ni por los votos que emita, como dice la norma, en ejercicio del cargo”, señala.

Finalmente, Torres insiste en que su decisión de respaldar la iniciativa está motivada por su convicción frente al proyecto político del presidente Gustavo Petro.

“Todas mis actuaciones han sido consecuentes, no sólo con mis convicciones y principios, sino con el respaldo que públicamente manifesté al hoy presidente Gustavo Petro cuando era candidato presidencial, actuando bajo la libertad que los congresistas electos del Partido Liberal tuvimos para escoger al candidato que mejor representara los ideales liberales”, concluye.