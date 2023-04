Hay un odio a la verdadera diversidad de pensamiento: Agustín Laje

A propósito de la edición número 35 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la sección de Hay que leer de Contrarreloj conversamos con el escritor, politólogo y conferencista argentino Agustín Laje sobre su libro ‘Generación idiota: una crítica al adolescentrismo’.

“Mi propuesta va incluso más allá de la RAE, me preocupo por encontrar el origen etimológico de la palabra idiota, en su profundidad histórica, y es muy interesante porque esa palabra proviene del antiguo griego”, aseguró.

Asimismo, explicó que en las redes sociales “no hay hechos, en una red social uno puede tener otro nombre, puedo presentarme de una manera diferente a lo que soy, el mundo de redes sociales suele ser un mundo donde la mentira es fácil. El mundo de las redes sociales nos da la sensación de poder, generan narcisismo y un falso empoderamiento”.

En cuanto a la polémica que se ha generado alrededor del escritor, comentó que “porque hay un odio a todo lo que saca los pies del plato de la corrección política, hay un odio a la verdadera diversidad de pensamiento (…) se me censuró en el nombre que yo sería un antiderechos”.

Por último, dio su opinión sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro. “El cambio en sí mismo no dice nada, estamos acostumbrados a pensar que los cambios son buenos y por eso votamos, pero un cambio puede ser bueno o malo (…) yo no confió en los proyectos socialistas y cundo veo los números tampoco tengo muchas esperanzas, no sé bien en qué consiste este supuesto de cambio, lo único que he visto cambiar es el precio del dólar”.