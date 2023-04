“El vallenato es un hijo privilegiado de la ranchera”: Felipe Peláez sobre nueva canción

Manteniendo su característica esencia musical llegó a los micrófonos de Contrarreloj el cantautor Felipe Peláez, quien, pese a que es nacionalmente conocido por sus éxitos románticos en el vallenato como ‘Tan Natural’, y ‘Te Amo y Te Amo’, sorprende con un nuevo lanzamiento que se sale de su zona de confort, dando su paso al mundo de la ranchera con su álbum ‘Un sueño llamado Ranchera’.

“Los que me conocen saben que he sido muy curioso, más allá de mi amado vallenato he tenido la oportunidad de trabajar diferentes géneros, y este álbum ‘Un sueño llamado Ranchera’, es el símbolo de una nueva etapa, de darnos nuevas oportunidades, es un proyecto que tenía desde la pandemia”, explicó el artista.

Asimismo, se refirió a la primera canción de este proyecto musical que ya salió a la luz, ‘Que seas mi novia’, hablando también sobre cómo fue la elaboración de este trabajo.

“Hicimos una cantidad de videos, esperamos que les gusten, hay varios temas que son inéditos, de mi autoría para este ejercicio ranchero. Hay un cover de un tema de Juan Gabriel, canciones adaptadas del vallenato a la ranchera, tenemos invitados como Jair Alcalá y Jessi Uribe, es un álbum muy bonito”, expresó.

También mostró su afición por el género ranchero y habló de una decisión que le cambió el rumbo a los videos musicales del álbum.

“El vallenato es un hijo privilegiado de la ranchera, nosotros tenemos que ver mucho con la cultura mexicana. Teníamos la posibilidad de grabar un solo video muy producido con una gran inversión económica, pero yo dije que prefería abrirme un poco y hacer con ese mismo presupuesto cinco videos, y me gustó el ejercicio”, reveló el cantante.

Finalmente quedó claro que Peláez es muy amante de la música y queda la expectativa de los fanáticos de esperar este nuevo éxito en álbumes que sin duda será un hit en las plataformas musicales.

Escuche aquí la canción: