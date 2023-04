“Somos poderosas juntas”: Tatiana Calderón sobre estereotipos de las mujeres en el deporte

La piloto de automovilismo, Tatiana Calderón, regresa a Colombia, pero en esta ocasión no por temas deportivos, sino a hacer presencia en la Feria del Libro en Bogotá, presentando su nueva obra literaria “La niña más veloz que el viento”, la deportista pasó por los micrófonos de Contrarreloj para hablar sobre el tema.

“Este libro habla de ese estereotipo que tenemos en la sociedad, sobre las niñas que entran al mundo deportivo. Todo lo que se recaude será para la corporación ‘Juego y Niñez’, un proyecto de educación sin estereotipos”, expresó.

Asimismo, se refirió al gran alcance que su trabajo ha tenido en pro de las niñas que quieren dar su paso al mundo del deporte pese al estigma que se tiene en cuanto a que es un área netamente masculina.

“Todas las barreras a las que me enfrenté yo me las callé, y esa no era la solución, debía contarlas, para mostrarle a todas las niñas y mujeres que deben seguir sus sueños sin importar nada más”, agregó.

También se refirió al apoyo económico que le dio la reconocida cantante de reggaetón, Karol G, para que Calderón pudiera correr en el equipo Charouz Racing System, representando a Colombia, haciéndolo precisamente con la iniciativa de ver a más mujeres en altas instancias.

“Aquí llega gente fanática de Karol G a apoyarme en las carreras, yo estoy super agradecida porque gracias su apoyo demuestra lo poderosas que podemos ser su luchamos porque se amplíe la mesa y no por un puesto particular, apoyándonos todas”, concluyó.

