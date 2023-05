Hay que aumentar los impuestos a personas naturales en mediano plazo: ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que hay que aumentar los impuestos a las personas naturales en el mediano plazo y se reduzca el impuesto a las empresas.

De hecho, argumentó que la reforma tributaria va en la dirección correcta porque aumenta la tributación de personas naturales “pero todavía no lo suficiente, eso tendría que aumentar más en el mediano plazo y tendrá que balancearse con la tributación corporativa que hoy es muy grande”.

Agregó que eso “no quiere decir que vayamos a presentar una reforma tributaria, sino que tenemos que esperar los resultados de la reforma tributaria que ya se aprobó y evaluar”.

Esa evaluación, agregó Bonilla, se haría en 2024 después de ver lo que ocurra con los recaudos del 2022 y 2023.

“Lo cual quiere decir que a la altura del 2024 podremos evaluar qué pasó”, afirmó el ministro.

Recordemos que en la reforma tributaria del Gobierno Petro aumentaron los impuestos a las empresas, especialmente de hidrocarburos. En el caso de las personas naturales, con la reforma no se aumentó el impuesto de renta, pero a mitad de año empezarán a regir los impuestos saludables.

Al respecto, el centro de pensamiento, Fedesarrollo, aseveró que con la reforma tributaria aprobada en el 2022 no se logró aumentar la base gravable tanto del IVA como del impuesto a personas.

"Incluso a pesar de la reforma que se hizo en 2022 continúan los retos en el tema de tributación del IVA por un lado donde no se han ampliado las bases gravables y de personas, las cifras son muy contundentes Colombia recauda más o menos 1,3 del PIB en renta de personas, se hizo un esfuerzo importante de la reforma tributaria del año anterior, en mejorar la progresividad, pero no se hizo el otro trabajo que era aumentar la base gravable", afirmó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo", sin decir cuándo se tendrá que hacer esa revisión pues en ello el ambiente político tiene un gran peso.