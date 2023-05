JEP tendrá un mes para definir futuro de ex DAS prófugo y vinculado a ejecuciones

La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó vía fallo de tutela que en un término máximo de un mes, la magistratura defina si el exdetective del DAS en Casanare, Pedro Antonio Sarmiento, será admitido o no en ese tribunal.

Lo anterior, al encontrar acreditadas las denuncias elevadas por Sarmiento quien ha sido procesado por su responsabilidad en falsos positivos en el departamento de Casanare, y el cual cuestionó que lleva más de 3 años esperando que la jurisdicción determine si lo admite, pero ello no ha ocurrido.

Para los jueces de tutela, tal plazo resulta desbordado y transgresor de las garantías judiciales con las que debe gozar el exfuncionario del DAS al momento de solicitar su acogida en la JEP.

“...es claro que la dilación que se ha presentado hasta la fecha en el caso bajo examen no puede justificarse en consideración a un nivel de dificultad particular del trámite bajo examen, en tanto se trata de un tipo de solicitud que no requiere un nivel superlativo de análisis; no se advierte que el tutelante esté involucrado en un número significativo de procesos judiciales, ni de conductas delictivas de interés de esta Jurisdicción”, definieron los magistrados.

Adicionalmente, la magistratura solicitó al exdetective Sarmiento que regularice su situación dada la condición de prófugo de la justicia en la que se encuentra actualmente, señalándole que es incompatible que esté huyendo de la orden de captura en su contra con los fines del sistema transicional.