Quisiera que todos tuvieran la sensibilidad de Alex Flórez: defensa ante la Procuraduría

En la Sala de audiencias de la Procuraduría General de la Nación, se llevaron a cabo los alegatos finales en el proceso seguido en contra del senador Alex Flórez, por los hechos ocurridos en Cartagena en septiembre de 2022, cuando el congresista del Pacto Histórico protagonizó una pelea con la Policía.

En medio del proceso disciplinario ante el ministerio Público, han sido escuchaos diferentes testigos como una de las víctimas de la masacre de Chocó, Sucre, debido a que el congresista ha afirmado que cuando llamó asesinos a los policías en Cartagena, se refería a la fuerza pública en general, por el asesinato de tres jovenes en Chochó.

En los alegatos finales, su defensa insistió en la afectación de Alex Flórez por la masacre de Chochó, y que por esto el senador le dijo a la fuerza pública que eran unos asesinos y que aclaró, que no se refería a los policías que estaban ese día en Cartagena, sino a su organización.

El abogado Iván Acuña, también dijo que “quisiera que todos tuvieran la sensibilidad que tiene el senador Alex Flórez”, al señalar que si la fuerza pública no se hubiera aparecido, él no hubiera relacionado los hechos de Chocó, Sucre, y también dijo que esto no podía dejarse por fuera del escándalo.

Por otra parte señaló que no existió ningún quebrantamiento de su deber funcional puesto que al momento de los hechos, no se encontraba en ejercicio de su función pública.

Y dijo que como el senador no podía valerse por sí mismo debido a su estado de embriaguez y la mezcla de licores, las condiciones en las que ocurrió la conducta se constituyen en un “eximente de responsabilidad”.

Finalmente pidió la absolución de Alex Flórez en su proceso disciplinario ante la Procuraduría.

El ministerio Público citó para el 24 de mayo a las 9:00 am a la siguiente audiencia para dar a conocer el contenido de la decisión.