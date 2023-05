Salir a las calles no significa violencia: Petro sobre movilizaciones de apoyo a reformas

El presidente Gustavo Petro llegó a España junto a la primera dama, Verónica Alcocer, con el propósito de cumplir una nutrida agenda entre el 2 y el 5 de mayo en España. Allí, varios serán los temas claves en esta visita de Estado, entre ellos: la paz total, la transición energética, turismo sostenible, desarrollo en infraestructura y educación.

A propósito de su visita, el jefe de Estado pasó por los micrófonos de La W para dialogar de diversos temas coyunturales en el país, siendo uno de estos las movilizaciones en apoyo de las reformas.

Petro enfatizó en que “salir a las calles no significa violencia”.

“Las fuerzas del Congreso necesitan aterrizar en el momento histórico en el que estamos. La experiencia no fue positiva, una gran coalición funcionó en algunos proyectos. Eso no podía ser sostenible porque los grandes intereses de ese tipo de entidad empresarial que se enriquece con el dinero público no lo iban a permitir. El Congreso nunca ha sido amigo de las EPS pero nunca se le han hecho unas reformas”, contó.

Así mismo, que “creo que se puede construir una coalición más pequeña. La revolución es que la gente salga a la calle, una sociedad que se mueva, no habrá cambios si no hay una sociedad que se mueva”.

Petro también mencionó sobre este tema que “en 2021 había gente movilizándose que nunca se escuchó. Hubo muertos por el Estado, esto tornó cada vez más proceso la violencia. El gobierno no dialogó”.

Porque según el alto mandatario, “el Congreso siempre está presionado, el Congreso se debe al pueblo a veces se nos olvida eso cuando somos congresistas, pero yo intenté siempre representar esa imagen y parte de mi éxito político es representar a la gente”.

El presidente aprovechó su intervención en este tema explicado que “la gente salga a las calles en vez de tomar un fusil siempre es mejor. La gente está exigiendo su derecho a la protesta. Salir a las calles no significa violencia. La fuerza está en la multitud, si es enorme produce los cambios”.

A su vez, diciendo que él no se enfrenta a la Policía ni contra el Ejército, sino “contra los que usan el dinero público, que han creado sistemas insostenibles. (...) En los fondos de pensiones se acabó la época en la que era un negocio y ahora son las vacas flacas, están buscando la mejor instancia en donde un nuevo modelo de pensión permita un mejor sistema, si quisiera que se acabaran no cambio la ley y al mismo tiempo quiebran los fondos privados de pensión”.