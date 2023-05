Gustavo Petro hace un balance del “balconazo” y de su visita a España

El presidente Gustavo Petro llegó a España junto a la primera dama, Verónica Alcocer, con el propósito de cumplir una nutrida agenda entre el 2 y el 5 de mayo en España. Allí, varios serán los temas claves en esta visita de Estado, entre ellos: la paz total, la transición energética, turismo sostenible, desarrollo en infraestructura y educación.

A propósito de su visita, el jefe de Estado pasó por los micrófonos de La W para dialogar de diversos temas coyunturales en el país como la conectividad, el Galeón San José, la economía circular, aspecto energético del país, el balconazo del 1 de mayo, la reforma a la salud, entre otros.

Energía y economía circular

“Hay que derrotar barreras que tratan de sostener la energía sucia por la energía limpia”, explicó Gustavo Petro.

Además, dijo sobre la economía circular que el reciclaje es de carácter relevante para este tema. “El reciclaje siempre es positivo, a eso se le llama sobre la economía circular. Lo más negativo es que se arroje a los rellenos sanitarios y a las aguas, el plástico corre hacia el mar y no es degradable, además es un derivado del petróleo. Si el plástico se puede reutilizar y este es un paso adecuado, tendremos que ver los efectos del plástico en la emisión de gases en el efecto invernadero”.

Sus declaraciones con respecto al yugo español

Sobre sus declaraciones en relación al yugo español fue muy puntual y mencionó que “hablar de la historia no está nada mal, nunca”.

Galeón San José: ¿qué pasará?

Por otro lado, el presidente colombiano se refirió a un aspecto que ha sido motivo de amplio debate en el país: el Galeón San José.

“Pienso que es de Colombia y el plan es sacarlo. En el gobierno Santos se descubrió, pero es un señor cubano-gringo que se vuelve miliciano, él se volvió un experto en los temas de los viajes de los barcos españoles y también es el mejor conocedor de la historia del Galeón de San José, fue el que trazó un cálculo a partir de la historia de dónde podría estar, lo ubicó con la Armada Nacional”, contó como contexto.

Así mismo, relató que “ese trabajo hay que premiarlo porque al final se hace para sacarlo, porque hay varias tesis alrededor de ese tipo de hallazgo y hay un conflicto indudable. El Galeón ya no existe, pero queda el tesoro. El tesoro se recoge en Lima y se trata de completar en Colombia, en Lima la plata y en Colombia el oro, si hay piezas arqueológicas tenían la mala costumbre de derretirlo y hacer lingotes”.

Y por la misma línea, Colombia y España no serían los únicos interesados en el tema, pues según cuenta, “ahí hay una comunidad indígena de Bolivia que reclaman algo, y mucha de la plata es de ellos. Pero el oro es de Colombia. Los dividendos del museo que salgan cada año que es de lo único que podría hacerse en ganancia, una parte iría a la comunidad de Bolivia. Hay una parte que se expone, se podría traer aquí en España”, contó.

Conectividad en Colombia

En otro aspecto, el presidente Petro se refirió al caso de Centros Poblados y la deuda con la conectividad en escuelas a lo largo del territorio nacional.

“El tema de conectividad ha quedado un poco congelado en el Gobierno lamentablemente, por el tema judicial y político. Ahí tenemos a la oficina de defensa del Estado peleando para recuperar dineros que se perdieron allí y hemos estado analizando diversas posibilidades de ampliación de conectividad porque llegar a las escuelas es primordial”, enfatizó Petro.

Adicionalmente, agrego sobre esta intervención que “tenemos mal contada la cantidad de personas conectadas: 60% de la población, eso es de lo más malo en términos de conectividad en América Latina, el objetivo es pasar al 85%, esto implica una gran inversión, pero tenemos posibilidades que nos pueden ayudar en el proceso”.

Explicando al tiempo que “podemos llegar a los pueblos con la fibra óptica, el problema es que la firma Azteca llegará a esto con recursos del Estado de Colombia. Ahora, esto se le permitió, no se hizo clandestinamente, es una mala jugada alrededor de ese tema, regalar dinero público”.

Así mismo, habría otra empresa que podría soportar esa idea de llevar más conectividad a otros sectores del país.

“Hay otra empresa colombiana que se llama InterNexa, cuando Ecopetrol compra ISA no había entendido que también compró InterNexa. Podemos adelantar una tarea de construcción de la última milla hacía los hogares, ahora que el Gobierno tiene control de Ecopetrol”, dijo.

Balconazo del 1 de mayo

El presidente Gustavo Petro habló de una de las coyunturas que más revuelo político ha causado recientemente en el país, el balconazo del 1 de mayo.

“Debe haber una sociedad viva, que se sepa que no es un capricho del presidente ni de fiebre ideológica, sino que esto tiene que ver con el deseo de una sociedad que quiere un cambio, por ello se fue a las urnas pacíficamente siguiendo un poco mi invitación y por ello ganamos”, dijo.

Explicó que, en esta misma materia, “incluso matemáticamente me lo contó el registrador, cuando se observa en primera línea la suma ya no daba, es decir mis rivales sumaban más votos que los míos, la segunda vuelta estaba embolatada adicionalmente pasó un candidato mucho más carismático y eso lo hizo todavía más difícil, el tercero era más fácil de derrotar porque encarnaba lo que la gente ya no quería”.

Al mismo tiempo habló de la importancia de los jóvenes en la sociedad diciendo que “había confianza en los sectores que se me oponían que iban a ganar y cuando llega el día, saqué un millón de votos más, y cuando se mira la masa electoral la descubren los jóvenes. Esa juventud que entra a votar generalmente no entraba a votar antes, esta vez votaron un millón, es decir esos jóvenes de barrios tomaron una decisión, decidieron ir a la urna y votar. Por eso gané la Presidencia”.

Las reformas del Gobierno Nacional

Por otro lado, habló sobre sus reformas, especialmente la de la salud y dijo que “no soy amigo de las estatizaciones, en la experiencia que tuve en la alcaldía de Bogotá, temas como vivienda y urbanismo usamos indicadores públicos”.

“Por ejemplo en la salud no se estatiza, el capital privado no son las EPS, estas solo manejan capital público y de ahí sacan ganancia, la gente cree que los costos de su tratamiento son de las EPS y son del Estado. Los hospitales y clínicas, que son diferentes a las EPS, en su mayoría son privadas. Hay consultores, clínicas famosas todo eso se reserva”, explicó en materia de salud el jefe de Estado.

Ya que, según cuenta, “los intermediarios que solo usan dinero público deben tener mucho menos peso en el sistema, el proyecto que presentamos al Congreso toman otra función. Queremos que crezca la atención primaria en todas las esquinas del país, entonces esas EPS queremos que tomen funciones para construir centros de atención privada, se les pagará con dinero público, pero es una forma de mantenerlos. Ahora no se llamarán EPS, pero remitirán y todo eso se les pagará”.

Y finalmente, que “no estamos estatizando estamos tratando de poner un mercado en función del derecho a la gente de tener salud. Los fondos de pensiones tampoco desaparecerán, es controlar el sistema. En el Congreso de Asofondos ellos lanzaron varias propuestas una de esas me gustó, la administración de Colpensiones no sea del Gobierno, para garantizar que el dinero no sea de uso diario”, sentenció.

¿Salir a las calles para defender las reformas?

En relación con uno de sus llamados en el balconazo, que fue salir a las calles a defender las reformas propuestas desde su Gobierno, enfatizó en que “salir a las calles no significa violencia”.

“Las fuerzas del Congreso necesitan aterrizar en el momento histórico en el que estamos. La experiencia no fue positiva, una gran coalición funcionó en algunos proyectos. Eso no podía ser sostenible porque los grandes intereses de ese tipo de entidad empresarial que se enriquece con el dinero público no lo iban a permitir. El Congreso nunca ha sido amigo de las EPS pero nunca se le han hecho unas reformas”, contó.

Así mismo, que “creo que se puede construir una coalición más pequeña. La revolución es que la gente salga a la calle, una sociedad que se mueva, no habrá cambios si no hay una sociedad que se mueva”.

Petro también mencionó sobre este tema que “en 2021 había gente movilizándose que nunca se escuchó. Hubo muertos por el Estado, esto tornó cada vez más proceso la violencia. El gobierno no dialogó”.

Porque según el alto mandatario, “el Congreso siempre está presionado, el Congreso se debe al pueblo a veces se nos olvida eso cuando somos congresistas, pero yo intenté siempre representar esa imagen y parte de mi éxito político es representar a la gente”.

El presidente aprovechó su intervención en este tema explicado que “la gente salga a las calles en vez de tomar un fusil siempre es mejor. La gente está exigiendo su derecho a la protesta. Salir a las calles no significa violencia. La fuerza está en la multitud, si es enorme produce los cambios”.

A su vez, diciendo que él no se enfrenta a la Policía ni contra el Ejército, sino “contra los que usan el dinero público, que han creado sistemas insostenibles. (...) En los fondos de pensiones se acabó la época en la que era un negocio y ahora son las vacas flacas, están buscando la mejor instancia en donde un nuevo modelo de pensión permita un mejor sistema, si quisiera que se acabaran no cambio la ley y al mismo tiempo quiebran los fondos privados de pensión”.

Coyuntura al interior del Partido Liberal

Petro también se pronunció sobre la coyuntura del Partido Liberal por las órdenes de César Gaviria y expresó que “el Partido Liberal tiene que decidirse. Cuando hablo de revolución estoy hablando de la revolución en marcha”.

Haciendo al tiempo un paralelo con el panorama político de la antigüedad. “Cuando la asesinan y masacran a la gente es que crece la violencia. Los liberales que eran campesinos no salieron a las calles, con la marcha del silencio de Gaitán ahí fue la última marcha. Quiero que se discuta cuál es el papel del liberalismo en esta época”.

¿Constituyente?

Dentro de la entrevista, al presidente Gustavo Petro se le puso sobre la mesa si habría una posibilidad de realizar una constituyente y dijo que “esos episodios no pasan sin el pueblo, no son caprichos del presidente, una constituyente después de la del 91 solo se pueden convocar a través del Congreso y si no quieren no se puede hacer. He mirado para qué serviría una constituyente, una reelección no debería ser un tema de constituyente. Lo que sucede cuando las reformas son de ley es que se admite que la reforma está bien”.

Remezón en el gabinete ministerial

También se le preguntó por su remezón en el gabinete ministerial, explicando puntualmente la salida de José Antonio Ocampo del Ministerio de Hacienda y puntualizó que la FNC “no fue el tema que produjo la ruptura, fue un episodio de varios que minaron la confianza”.

Así mismo, que “el tema de la FNC era de mi compaña, nosotros lo habíamos discutido. Ante la evidencia de que Robayo no gustara en todos los sectores y que una posibilidad era mantener la relación de ese gremio que maneja dineros públicos, yo propuse a uno de los postulados solo que era cooperativista y representa al sur, y este debe ser representado”.

¿Expropiación?

Por otro lado, Gustavo Petro se refirió al debate político que ha levantado el artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que para muchos sectores proponía expropiación, sin embargo el jefe de Estado fue puntual y dijo que “nosotros no estamos proponiendo expropiación, eso existe en la ley. No necesitamos ley para eso, eso ya está”.

Además, que “hemos discutido el tema, con la ministra. Llegamos a acuerdos en la práctica, lo que hace Germán Vargas Lleras es lo que se me critica a mí, pero que en su momento no se le criticó a él que es expropiar sin indemnización. De hecho, en la primera línea del metro lo que hizo Peñalosa fue expropiar, eso lo están haciendo hace tiempo, lo que pasa es que en mi boca no suena bien”.

Y que, por este motivo, “lo que sí queremos es una reforma del artículo 170 o 160, que es comprar rápido a precio comercial. Invitar a todos esos poseedores de tierra improductivos a vender, nosotros vamos a comprar a precio comercial”.

Cumbre por Venezuela

Finalmente, el presidente de Colombia habló sobre Venezuela y también, todo el debate que ha desatado la cercanía del actual Gobierno con el mandato de Nicolás Maduro.

“Lo que se quería era destrabar las reuniones en México, habían llegado a un acuerdo de 3 mil millones de dólares entre oposición y gobierno de Venezuela que no se cumplió”, dijo sobre la cumbre llevada a cabo en Bogotá.

Así mismo, que “creo que lo positivo de la reunión es que ahora miramos los acuerdos como en doble riel, uno ir quitando sanciones, Estados Unidos dijo que estaba dispuesto a esto, pero paralelamente adelantar un cronograma electoral con garantías. Esto fue aceptado por Venezuela y Estados Unidos y oposición venezolana”.

Dolar

Sobre el dólar, Petro insistió en que “hay cambios momentáneos que obedecen a coyunturas, pero nunca se imponen. Los cambios dependen de la capacidad del país: uno a pagar su deuda, a tener una estructura exportadora que fuese aumentando, en el gobierno pasado el país quedó en crisis en ambas. Recuperamos el sentimiento que el país puede pagar su deuda”.