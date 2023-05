Según la Procuraduría, yo estaba consciente: Alex Flórez

La Procuraduría General de la Nación citó para el próximo 24 de mayo a las 9:00am la siguiente audiencia para dar a conocer si el senador Alex Flórez será sancionado o no, en el proceso que adelanta el ente de control luego del escándalo en Cartagena en el que agredió a los policías cuando los trató de asesinos.

El senador luego de la lectura de los alegatos finales de su abogado ante la Procuraduría, sostuvo que los hechos ocurridos en la masacre de Chochó, Sucre aún lo tenían muy afectados y que son el agravante de su estado de embriaguez, insultó a la fuerza pública: “más bien mostrar que la discusión que suscitó con la policía cómo fue demostrado en los videos, prueban los mismos testimonios de la policía, que se centró en lo qué pasó en Chochó, pues esperar ahora el 24 la decisión que tome la Procuraduría”.

También se refirió a que no hubo dolo en la conducta: “Se logró demostrar que no hubo una conducta dolosa, yo ni me levante por la mañana en ir a discutir y ofender a los policías, si la ingesta de licor no hubiera ocurrido pues no hubiera pasado el altercado”, señaló Flórez.

El senador también dijo que la Procuraduría dijo que él no estaba tan borracho: “lo evidente ni se pregunta, yo creo que todo el mundo se dio cuenta del estado de alicoramiento, y por lo tanto no es imputable una conducta dolosa”.