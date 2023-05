Al Oído: una curul perdida, Alex Flórez en el Pacto

Al Oído de la fotografía del poder que hemos visto en diferentes momentos y es el atrevimiento del cinismo de algunos de quienes dicen representarnos en el Congreso.

El señor Alex Flórez, espera que no suceda nada frente a sanción de una multa. Además de evidenciar que es un mal ejemplo para la sociedad y que de honorable la verdad nada, de avergonzar el rol legislativo también tendremos que soportar que pasará su época de congresista defendiendo y recuperando su imagen, es decir, es una dignidad perdida un problema de la lista cerrada logran meterse algunos a quienes les falta respeto por lo público.

Cada nuevo argumento de la defensa indigna más que el anterior ahora el abogado del senador Alex Flórez dice que si la policía no hubiera aparecido el día del escándalo en Cartagena “nada hubiese ocurrido”.

Es decir resulta que no solo estaba deprimido, que no solo revictimiza a las víctimas sino que además ahora ¿la culpa es de la Policía? ¿Disculpe señor Álex Florez de qué son culpables nuestros policías de cumplir a diferencia suya con su trabajo? ¿De llegar a inspeccionar por qué no lo dejaban ingresar a ll hotel con la mujer que recogió en la torre del reloj? ¿Por dejarse insultar? ¿Por cuidar la seguridad de quienes estaban en el lugar?

Para la defensa de Flórez en este caso no puede obviarse el hecho que su cliente se encontraba en estado de embriaguez, por lo tanto no tenía la capacidad de “razonar y discernir adecuadamente” en el momento en el que lanzó esos improperios en contra de los policías.

Pero es que además no se cuestiona solo por ese suceso, retrocedemos la cinta otro poquito en el 2021 el Consejo de Estado declaró su pérdida de investidura ¿por qué ? ¿Por qué estaba inhabilitado? Pero además en ese mismo año se le cuestionó por violencia intrafamiliar .

Una curul perdida.

Un congresista que no representa al cambio ni a nadie.

Un circo al que nos someten en un país que tanto duele .