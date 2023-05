¡Increíble!: a hogar geriátrico en Villa de Leyva se le perdió un adulto mayor

Un adulto mayor se habría escapado de un hogar geriátrico en Villa de Leyva, ha pasado una semana y aún no dan con su paradero. Los familiares están preocupados por su seguridad y piden la ayuda del público para encontrarlo.

La policía ha iniciado una búsqueda en la zona y ha pedido a la comunidad que informe cualquier información que puedan tener sobre el paradero del hombre desaparecido.

Así mismo, la familia insta a cualquier persona que lo haya visto o tenga información relevante a que se ponga en contacto con las autoridades de inmediato.

Según conoció el equipo de Sigue La W, se trataría del hogar geriátrico Santa Rosa de Lima, en donde el viernes 28 de abril a las 10:29 uno de sus hijos recibe una llamada del lugar alertando sobre la desaparición de su padre

Así mismo, Sigue La W tuvo acceso a un contrato en donde se evidencia un convenio en el contrato, pues hay dos entidades: el geriátrico y la Secretaría de Desarrollo social de Villa de Leyva.

En ese contrato, se cita que se compromete el hogar a darle al señor José Torres una atención integral que garantice la calidad de vida del adulto

Por este motivo, José Darío Torres Rojas, hijo del adulto mayor desaparecido y Josué Castellanos, alcalde de Villa de Leyva, hablaron en Sigue La W a propósito de la situación.

“Llego a las 11 de la mañana más o menos del día siguiente, me comunico con la administradora, (menciona que se llama Patricia, pero no recuerda el apellido) y me dice que el día anterior mi padre había colocado unas canecas y se salió por encima de la reja. Ese día (28 de abril) no pude llegar por cuestiones de trabajo, llego al día siguiente y hablo pero con la señora Patricia no nos distinguíamos”, contó Darío Torres, hijo de José Torres y adulto desaparecido.

Cuenta además que la administradora “me dice que mi padre salió del lugar por un descuido de una persona, fue todo lo que me comentó”.

Adicionalmente, que “habían contratado a un señor en una moto para hacer la búsqueda de mi padre, pero no se había logrado nada, le dije a ella que igual iba colocar la denuncia, que iría al comando de la Policía para que me asesoren y ella dice que me acompaña”, relató.

Dijo que cuando “llegamos los dos hay dos patrulleros, uno de ellos un subintendente Felix (menciona que no recuerda su nombre), entonces habla la administradora con el subintendente, la señora le pregunta qué se ha sabido (de su padre) y el agente dice que ya habían dado una vueltica, pero no sabían nada y que no tenían personal disponible para la búsqueda”

Y es que Torres, alega que la Policía no le habría ayudado como se debió, pues “un policía dijo que me estaban siguiendo un proceso en Villa de Leyva por abandono, me dicen que yo no debía estar allá”.

Así mismo, mencionó que su padre no se encontraba con buena salud. “Llevo hace 3 o 4 meses pidiendo a las autoridades que permitan una valoración de salud mental, hay veces que él está lúcido, pero otras no”.

Desde la otra cara de la moneda, Josué Castellanos, alcalde de Villa de Leyva, explicó que la situación tenía historia, desde un presunto desalojo de José Torres, adulto mayor desaparecido, de sus tierras.

“Ha sido un proceso muy complejo, don José en su época de agricultor fue muy buen trabajador. El quedó en un inmueble en donde posteriormente se produce una venta y los nuevos dueños hacen un proceso de desalojo”, contó.

Sobre el caso, mencionó que “Darío (hijo de José) se acerca a mi despacho, hacemos un concejo y se declara que don José está en una situación de vulnerabilidad, entonces con Diario se accede a que su padre vaya a un hogar geriátrico”.

Además, que “no mando sobre la Policía, no tengo jurisdicción en esa zona de Santa Sofia (en donde se encuentra el geriátrico), nosotros fuimos reportados de que Don José no se sentía a gusto ahí, a él se le llevó con un engaño, que estaría solo unos días y que iba a comer algo saludable”.

Y por la misma línea, que “Don José desde que llegó (al hogar geriátrico) siempre manifestó no estar de acuerdo con la decisión que se tomó”.

Sobre este mismo, el hogar, explicó que “allá tenemos un convenio para 6 adultos mayores del municipio, en la actualidad hay 5 adultos incluso un tío mío”.

Mencionó sobre el caso de José Torres, que “ese viernes hubo una actividad lúdica y don José aprovecho la oportunidad para irse”.

Adicionalmente, que “con la Policía de ambos municipios y los bomberos se accionó, he estado en constante comunicación con la familia y lo que creemos es que Don José, confiando en Dios, está bien pero tal vez siente miedo de que lo vuelvan a llevar (al hogar geriátrico)”

Finalmente, Sigue La W intentó comunicarse con el hogar y sobre el caso uno de los trabajadores respondió diciendo que no darían entrevistas

