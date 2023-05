The Winery Dogs llega a Bogotá el próximo 4 de mayo: conozca todos los detalles del show

The Winery Dogs. Foto: Getty Images. / Steve Thorne

El bajista Billy Sheehan, exintegrante de Mr. Big y actual miembro de The Winery Dogs, pasó por los micrófonos de Contrarreloj para hablar sobre su carrera musical y el gran recorrido que ha tenido en importantes bandas.

“Yo he estado con grandes músicos y obviamente todas han tenido un gran éxito, pero solo puedo decir que me siento muy agradecido por eso”, mencionó.

Asimismo, comentó que no ha cambiado mucho con el paso de los años, “sigo siendo similar, nunca fui loco, no hice algo así fuera de lo común, era un tomador social, no tomaba mucho porque mi enfoque siempre estuvo en la música, siempre buscaba ser un buen intérprete”.

Entre otras cosas, habló sobre la gira internacional que está realizando The Winery Dogs. “Lo importante son las canciones, más que la técnica y el estilo, nosotros somos compositores, tocamos en vivo y estamos preocupados por hacerlo bien, que nada sea grabado en escena, todo es real. Somos tres hombres que hacemos un gran show”.

Por último, mencionó las canciones que no faltarán en su show para el próximo 4 de mayo en el Auditorio Mayor CUN.