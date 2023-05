Venezolanos con expectativa por la apertura del consulado en Cúcuta

Luego de cuatro años, el Consulado de Venezuela en Cúcuta, Colombia, reabrió sus puertas de forma oficial este martes, 2 de mayo, y comenzó la atención de ciudadanos venezolanos y colombianos radicados en la frontera binacional.

Simón Gamboa, activista colombo-venezolano aseguró a W Radio “es una excelente noticia para los venezolanos y colombo-venezolanos que estábamos esperando este proceso, para garantizar trámites como pasaportes, cédulas, visado y apostilla, entre otros trámites”.

“El Consulado en Cúcuta atenderá de 8:00 a.m. a 12:00 m (mediodía), pero se recibirán personas hasta las 10:00 a.m. En la tarde, la atención será de 1:00 a 5:00 p.m. Mientras, los viernes se trabajará de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en horario corrido. Confiamos en que las instalaciones sean las adecuadas, para garantizar los trámites que, debido a la ruptura de las relaciones entre Colombia y Venezuela, no teníamos”. Señaló

Para solicitar la cita del pasaporte, los ciudadanos tendrán que solicitar la cita en la página del Saime, pero al momento de indicar el sitio para hacer el trámite debe seleccionar el Consulado de Cúcuta, se estima que se puedan atender unos 200 pasaportes diarios.