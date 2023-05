“Informes de seguridad no me permiten ir a Cubará”: gobernador de Boyacá

Tunja

Aunque se va a reprogramar la fecha del consejo de seguridad que se tenía previsto para este cuatro de mayo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, W Radio conoció las principales preocupaciones que tiene el departamento de Boyacá en materia de seguridad.

El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, reveló que informes de seguridad no le permiten llegar al municipio de Cubará para atender, en ese territorio, a la alcaldesa Aura Tegria Cristancho.

“Yo como gobernador no he podido atender a la alcaldesa de Cubará allá en su territorio porque los informes de seguridad no me permiten que yo vaya allá, y quisiéramos que eso cambiara”, dijo Barragán.

Aunque Boyacá se le conoce como uno de los departamentos más tranquilos del país, el gobernador Barragán reconoce que hay dificultades en varias provincias como en el occidente de Boyacá donde en los últimos días, hombres armados ingresaron a las instalaciones de Esmeraldas Santa Rosa y Fura Gems.

“Se debe hablar del tema de las minas, lo que ocurrió en el occidente de Boyacá fue una noticia muy dura; queremos saber qué es lo que está pasando y qué se viene en el futuro para el sector minero”, dijo.

También mostró preocupación por lo que está ocurriendo en las provincias Valderrama y Gutiérrez donde se está generando terror con extorsiones y panfletos.

“Queremos pedirle (Iván Velásquez) más pie de fuerza porque es lo que más piden los alcaldes cuando visita sus territorios”, dice.

Finalmente, Barragán insistió que se deben conocer cómo van las negociaciones de esos grupos al margen de la ley que hacen presencia en municipios como Cubará.

“El gremio de alcaldes a través de la Federación de Municipios han venido pidiendo mayores espacios respecto a la paz total. Esperamos que se les dé directa participación para saber lo que sucede en los diálogos de paz y cuál es el papel de los gobernadores de los alcaldes en estas zonas de conflicto”, dijo.