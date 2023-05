Moderna expone avances en vacuna contra el cáncer de piel: “es la primera que funciona”

El tipo de cáncer que sin duda afecta más a las personas es el de piel, pues constantemente estamos expuestos a la luz de sol, de las pantallas o de las oficinas, por esto Moderna, la compañía farmacéutica también desarrolladora de una de las vacunas contra el COVID-19, se encuentra trabajando en una nueva vacuna que hoy se encuentra en fase experimental, ideada para curar este cáncer.

Rolando Pajón, director médico para Latinoamérica de Moderna pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para dar algunos detalles de este anhelado desarrollo científico para el área médica.

“De todas las vacunas personalizadas contra el cáncer que se han probado, esta es la primera que realmente funciona, en el estudio clínico de fase 2B hemos demostrado que es altamente valiosa en prevenir el regreso de la enfermedad. Estamos estudiando en que otros tipos de cáncer la respuesta inmune puede ser beneficiosa”, aseguró el directivo.

Además, se refirió a la tecnología del ARN mensajero, asegurando que el mecanismo ya usado en la vacuna para el Covid-19 puede funcionar, agregando los pocos efectos adversos que han tenido en sus pruebas experimentales.

“Solo hubo un pequeño aumento en los efectos adversos, esto es una gran noticia. Desde antes del 2018 ya nos encontrábamos trabajando en esa línea. Yo me uní a Moderna precisamente porque vi el potencial que tenían en estos proyectos”, agregó.

También evidenció algunos detalles relacionados al éxito que han tenido hasta ahora en los resultados, refiriéndose también a su enemigo principal en esta carrera para desarrollar la vacuna.

“Nosotros este año queremos empezar una fase 3 en cáncer de pulmón, hay todo un tipo de cáncer diferente donde nosotros pensamos que tenemos una gran posibilidad de éxito. Para mí y para Moderna el enemigo principal no es la enfermedad sino el tiempo, es a él a quien tenemos que derrotar, por eso trabajamos para desarrollar esto rápidamente”, mencionó.

Finalmente habló sobre el COVID-19, pues recordemos que Moderna es una de las compañías promotoras de vacunas a las que la ciudadanía tuvo y sigue teniendo acceso.

“EL COVID no se va a ir del planeta, el seguirá con nosotros. Actualmente no hay enfermedad que afecte más que el COVID, es cierto que la pandemia ha cambiado de carácter, pero no podemos bajar la guardia, más aún si se trata de personas mayores, el virus sigue mutando y debemos seguir accediendo a las vacunas actualizadas”, concluyó.