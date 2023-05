Cartagena: sicariatos, sin desarrollo y se suma enfrentamientro entre alcalde y concejales

La capital de Bolívar, la ciudad más apetecida por nacionales y extranjeros, enfrenta desilusión. Ciudadanos aseguran que sus esperanzas se perdieron con el transcurrir de los 3 años y 5 meses que lleva el gobierno ´Salvemos Juntos a Cartagena´, a quien señalan de no generar crecimiento ni desarrollo por falta de inversión.

El alcalde William Dau ha sido enfático en decir que, “no era posible el desarrollo de Cartagena sin haber resuelto el problema de la corrupción”.

En la ciudad ya es costumbre que día a día se reporten hechos de sicariato, las autoridades indicaron que en lo que del mes de mayo se registraron 5 asesinatos en diferentes sectores y más de 120 en lo que va del año.

Frente a esto secretaria del interior, Ana María González, sostuvo, “estamos logrando reducir las cifras estación por estación, y la ciudadanía debe conocer cuáles son los resultados operacionales de la Policía; muy buenas noticias para la ciudad en términos de contención del homicidio, esto lo que quiere decir es que no haya homicidios”.

A esta serie de problemáticas se le suman los constantes enfrentamientos entre el alcalde y concejales, ahora William Dau pide que se incorporen a su presupuesto $407.447 millones pero la plenaria expresa que el proyecto tiene vicio de legalidad y de conveniencia.

“Tenemos casi medio billón de pesos para invertir en Cartagena y los concejales no lo aprueban, desde hace varias semanas dijeron que lo van a aprobar pero nada que llaman a votación, para demorar lo máximo que puedan y cuando entre la ley de garantías ya nosotros nos quedemos con la plata parqueada en banco sin poderla ejecutar”.

“Los concejales le están jugando sucio a los cartageneras y cartageneros, ellos con tal de perjudicar mi administración están dispuestos a cagarse Cartagena (…) voy a sacar con nombre propio uno por uno para que la ciudadanía los conozca, el primero será Javier Julio Bejarano quien quiere ser el candidato del partido del Concejo a la Alcaldía; pasado mañana voy con Gloria Estrada, así todos los días voy con los que yo sé que son enemigos de Cartagena”, dijo William Dau.

El concejal César Pion salió al paso ante estas declaraciones y expresó, “es muy triste que el gobernante, antes de la aprobación de los acuerdos, se refiera siempre en términos despectivos para el Concejo. Considero que podría ser un constreñimiento porque amenaza públicamente con va a desenmascarar”.

“Le he pedido que, en la independencia y capacidad legal que tiene el Concejo, tiene a bien su capacidad de decir sí o no, esa capacidad de decidir si o no, no puede ser definida en los medios de comunicación como lo definió él”, puntualizó Pion.

El concejal Carlos Barrios insistió en que la plenaria tiene independencia de conformidad con la ley, “al llegar a la corporación somos 19 fuerzas políticas que les permite sentarse en alguna de estas posiciones. Yo quiero dejar esta reflexión para que todos los 19 la hagamos, ´Judas nunca supo que Jesús sabia…. Déjalos que crean ́.. y aquí hay muchos que creen que uno no sabe por donde va tabla, en lo personal sigo dejando que crean quienes Judas y quien es Jesús”.

“Cuando quiera, donde quiera, hacemos un debate público de lo que esta Corporación ha aprobado para que la ciudadanía tenga conocimiento; discutamos de obras, de presupuesto, de plan de desarrollo, de ciudad”, indicó Carlos Barrios.

Añadió, “me da pena decirle que su incorporación tiene dos vicios que se analizan en el primer debate, uno un vicio de legalidad y otro un vicio de conveniencia. ¿Cómo usted pretende incorporar un recurso para una conciliación en Transcaribe, conciliación que no está realizada, hay innumerables sentencias del Consejo de Estado que no le permitirían a esta corporación hacer un acto de legalidad, cuando no tenemos el acta de conciliación debidamente soportada”.

“El vicio de conveniencia es el tema de Dow Química, el plan de acción está malo, le estamos diciendo que lo corrija, qué tanto es, o es que no tienen la capacidad”, acotó.

Explicó que, en diciembre del año pasado realizaron una incorporación de vigencias futuras por casi medio billón de pesos, “podría sacarle más de 10 obras que no inician con esas vigencias futuras. Dejó vencer aseo y vigilancia de los colegios, dejaron vencer los recursos de incorporación frente a la tasa aeroportuaria”.

“Esto lo hicieron ustedes en el año 2021, diciendo este año será el año de las obras, no hay ningún Centro de Alto Rendimiento; no ha empezado la relimpia del caño Juan Angolo; a pesar de haber aprobado los recursos $14 mil millones con vigencias futuras en los años 2021 al 2022 y 2022 al 2023; San Felipe Neri apenas arranca y no van a alcanzar a terminarlo en esta vigencia, todavía el tramo de playetas no ha terminado”, concluyó Carlos Barrios.

El concejo indicó que, más del 87% de las iniciativas del ejecutivo han sido aprobadas, que solo un 13% no tuvieron el visto bueno porque carecían de sustento legal definitivo.

El alcalde aseguró que seguirá hablando de los concejales que no quieren a Cartagena, ahora le será el turno a Gloria Estrada.