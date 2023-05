Peligro para bañistas: turistas y locales no pueden usar un sector de playas en Cartagena

En Cartagena denuncian que la oferta de playas se ha visto reducida por cuenta del macroproyecto de Protección Costera, habitantes del barrio Bocagrande lamentaron que de sus 5 sectores de playa solo 3 están en uso, lo que ha generado pérdidas económicas para quienes devengan ingresos del turismo.

La ciudad tiene cerrada un sector de playas entre las calles 11 y 13 del barrio Bocagrande, denominada playa 5 dentro del proyecto de Protección Costera, la Dirección General marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, sostuvo que esta zona representa un peligro para los bañistas debido a la erosión que registra luego de haberse diseñado y creado.

“A mediados del mes de diciembre del año 2022, después de que en teoría estaban lista las obras, nos entregan el informe para la apertura de la playa, pero al hacer la revisión encontramos inconsistencias, con esto no se podría dar un concepto favorable para la apertura”, explicó el capitán de Navío, Javier Enrique Gómez Torres, Capitán de Puerto de Cartagena.

Añadió, “aquí estábamos hablando puntualmente del tema de seguridad, de unos temas asociados a la configuración del fondo marino que puede generar riesgo a las personas. Hay algunas inquietudes sobres la estabilización de la playa, se debe homogenizar el fondo marino y dar condiciones adecuadas para su operación”.

El director de obras del consorcio Proplaya, Juan Carlos Monzón, defendió la ejecución del diseño para la construcción de playa 5 que representa un peligro para los bañistas, “las obras ejecutaron en el tramo donde se construyeron dos espolones, una escollera, un relleno hidráulico y parte de este relleno se lo llevó el mar generando la erosión”.

La Procuraduría General de la Nación lanzó un SOS ante esta crítica situación, en el mes de febrero advirtió que podrían desaparecer playas de Bocagrande por falta de coordinación institucional, “Cartagena está perdiendo entre 0.5 y 5 metros de playa y eso es gravísimo, cada metro de playa que se pierde es una afectación tanto para el turismo, la industria, las personas, es una afectación para el ecosistema marino costero”.

Ahora, en el mes de mayo, el órgano de control nuevamente solicitó que se establezca una estrategia que permita dar la apertura parcial en la Playa 5 con total seguridad.

PROPUESTA PARA LA APERTURA DE LA PLAYA PESE AL PELIGRO QUE REPRESENTA

El capitán de Navío Javier Enrique Gómez Torres, Capitán de Puerto de Cartagena, explicó que playa 5 tiene un sector erosionado y una escollera descubierta, el otro lado está en buenas condiciones, pero está siendo utilizado para la construcción de un box culvert.

Sostuvo que hay una propuesta para la apertura de la playa, pese a no haber garantías de seguridad y no estar de acuerdo, “nosotros presentamos la zonificación que pudiera tener la playa con la condición actual: A la derecha está el sector que presenta erosión, hay incertidumbre sobre qué va a pasar porque no es un sector útil para emplearlo como playa recreativa, la erosión se dio con la llegada de los vientos alisios por ello hay que revisar el diseño de la playa y las causas por las cuales parte de esa arena se perdió, o si va a volver; yo no creo que vaya a volver la tierra, hablando en términos técnicos u oceanográficos”.

“Entendemos la necesidad urgente de darle apertura al servicio, la ciudad necesita que sus playas estén disponibles para los residentes, visitantes, y los operadores de playa. Les confieso que es una posición difícil el defender los intereses de la ciudad, el defender que un contrato de una magnitud importante donde tenemos la expectativa de unas playas dignas, unas playas de alto nivel, que hoy en día nos reduzca a menos de la mitad de la playa en la parte mergida y a un 30% de la porción de agua”, puntualizó el capitán de Navío Javier Enrique Gómez Torres.

Añadió, “somos conscientes de la importancia de dar una solución oportuna, desafortunadamente yo no veo que una solución esté cercana porque el sector erosionado de la playa no va a volver naturalmente hablando. En ese entendido y con base al clamor que realizó la Procuraduría de buscar soluciones, en la Dimar encontramos, no porque parezca adecuada o satisfactoria, una apertura parcial de la playa que permitiera un aforo bajo dos posibles escenarios”.

“En el mejor escenario que es el que pareciera estar más cercano, es que pudiéramos estar con 720 visitantes en la playa, con 120 unidades socio familiares, eso es lo que nos permitiría con las condiciones que hoy tiene la playa, pero como aún persiste unas condiciones de riesgo no podemos exponernos a que hayan muerto”, indicó el capitán.

Aseguró, “la medida que viene por el mismo contratista, que nosotros compartimos, es que la parte más peligrosa en cercanías del espolón 5 tenga un margen de seguridad donde no estuviera habilitado para el baño, que se limite una demarcación de la zona de bañistas para que no se ponga en riesgo la vida”.

“Como digo y reitero esto no es lo que yo quisiera como funcionario público, como representante de la autoridad marítima y como cartagenero, esta no es la playa que yo quisiera para Cartagena, es la propuesta de zonificación para buscar el escenario que más se aproxima para buscar solución”, dijo el capitán.

Esta propuesta fue llevada al Comité local de playa, conformado por DIMAR, el Viceministerio de Turismo, la Alcaldía, pero fue rechazada.

El Distrito se opuso viendo las consideraciones, pidió que se solucionen dos inquietudes en el marco contractual y qué va a pasar con el resto de playa que no se usaría, “si hay que adicionar recursos para volver a rellenar o corresponde a una reclamación por garantías”.

La autoridad marítima fue enfática en decir que la solución para esta playa no se va a dar en corto plazo. El Distrito sostuvo que, han hecho todas las solicitudes a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, gerente del proyecto, para que los voltee a mirar, “es difícil poder determinar cosas contractuales cuando nosotros no somos el ordenador del gasto en este proyecto”.