Director de la UNGR redujo de 15 a 10 kilómetros el peligro por erupción del volcán

Con la presencia en Manizales del nuevo director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, Olmedo López y después de que se realizara un Puesto de Mando de Unificado con el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez y otras entidades sobre cómo avanza la situación con el Volcán Nevado del Ruiz, se determinó reducir el riesgo ante una posible erupción en la zona de influencia de 15 a 10 kilómetros.

Agregaron que, esto se decidió después de varios estudios y socializaciones, porque las personas que trabajan en esos sectores y el turismo, se han visto altamente perjudicados por el nivel naranja de la actividad del macizo volcánico; lo que se busca es que se pueda reactivar la economía nuevamente.

Entre tanto, el alto funcionario señaló que, las carreteras terciarias y de evacuación están en un 90% de mantenimiento ante una eventual emergencia que se pueda llegar a presentar.

Así mismo, añadió el señor López que, se tendrán los respectivos censos de animales, donde se tendrá la habilitación de kits de ayudas y alimentación para estos ante alguna contingencia.

Por otra parte, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, no estuvo de forma presencial, pero sí virtual. No se saben las causas por las cuales no hizo acto de presencia, a pesar de que Alexa Morales de la Unidad de Gestión del Riesgo estuvo en la mencionada reunión.

