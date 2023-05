Los secretos de Citadel, la nueva serie de Richard Madden y Stanley Tucci

Los actores Richard Madden y Stanley Tucci pasaron por los micrófonos de Contrarreloj para hablar de los retos que tuvieron para grabar Citadel, la nueva serie de Amazon Prime Video.

“No sé cómo se prepara un papel para espía porque ellos no te dicen qué hacen, pero ese género siempre me interesó. Mi personaje es muy técnico y pensado, yo no lo soy, hubo mucha actuación ahí”, comentó Tucci.

“Mi preparación fue con todas estas cosas que estábamos usando, ya sabes, armas que pueden herir”, agregó Madden.

De la misma manera, Contrarreloj le preguntó a Stanley Tucci y Richard Madden sobre cómo fueron sus experiencias al trabajar con David Weil y los hermanos Russo.

“No he trabajado tanto con David, pero con los hermanos sí y fue realmente divertido, tuve la oportunidad de hacer una película con ellos el año pasado (2022). Son verdaderos visionarios, entienden nuevo lenguaje del cine, están creando uno nuevo y es entretenido estar con ellos”, comento Tucci.

“David es maravilloso, estaba ahí todos los días. Intentamos hacer que este show fuera lo más claro posible porque es muy complicado, hay muchas piezas móviles. No sé cómo David duerme en la noche porque tiene tantas cosas en su cerebro: una serie en Italia y otra en India”, aseguró Madden.

Entre risas, ambos dijeron que lo que más disfrutaron fue pasar tiempo juntos.

Reviva la entrevista de Contrarreloj a los reconocidos actores Richard Madden y Stanley Tucci: