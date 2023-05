Comunidad protestó en la casa del alcalde por falta de acueducto en municipio de Bolívar

Una nueva protesta realizaron los habitantes del municipio de San Juan Nepomuceno, en Bolívar, por la falta de agua en la población. Esta vez no se enfrentaron a la fuerza pública en la vía Troncal del Occidente, como se registró el 3 de marzo, ahora se tomaron las afueras de la vivienda del alcalde Wilfrido Romero para exigir el restablecimiento del servicio.

“El alcalde no salió a escuchar a la comunidad, el gerente de la empresa ServiMaria que es el operador del acueducto regional San Juan y San Jacinto tampoco salió, eso es lo que tiene a la comunidad molesta. Se recibió un acueducto en óptimas condiciones hace dos años con una inversión de casi $23 mil millones, por parte de la gobernación, ya el acueducto dejó de funcionar”, expresó el líder Jairo Romero.

Explicó, “ellos tienen unas medidas de contingencia que están utilizando, carrotanques de agua los llevan a diferentes sectores, pero estos no dan abasto en una población de 50 mil habitantes; los carrotanques los ubican en un punto y allí llega la comunidad a llenar agua, no es que lleguen a cada vivienda sino a un punto estratégico, quien no tenga capacidad de almacenamiento recoge poca agua”.

Cabe señalar que el 21 de mayo de 2021 Aguas de Bolívar entregó la obra de acueducto regional, con una inversión de más de $18 mil millones, a los alcaldes de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, Bolívar, inversión que sirvió para dejar en óptimo funcionamiento cuatro motores, cuatro bombas y una barcaza a la orilla del Río Magdalena; tres motores, tres bombas y un desalinizador, ubicado en la estación del corregimiento de San José del Peñón; y una nueva planta de tratamiento ubicada en la estación de Perico.

La comunidad expresó que el 22 de diciembre del año 2021 los alcaldes de San Juan y San Jacinto crearon la empresa ServiMaria SA ESP, para entregar en concesión la operación del acueducto regional, con esto San Juan Nepomuceno tiene una participación del 58,7% y San Jacinto de 41,3%. Además, indicaron que fueron los alcaldes quienes nombraron al gerente de la compañía, que tiene el control para la toma de decisiones administrativas y financieras de la empresa.

Los habitantes denunciaron que desde el 6 marzo se encuentran sin servicio de agua, que actualmente desconocen el estado administrativo y financiero de la empresa ServiMaria SA, y que no existe pronunciamiento por parte del gerente para informar a la comunidad sobre el estado técnico y funcional del acueducto regional.

“Esta empresa ServiMaria inició un proceso para dar en operación el servicio de agua potable del municipio San Juan – San Jacinto, la empresa Bioger que fue quien ganó la operación, pero ahora no ha aceptado llevar la operación del servicio; porqué la empresa ServiMaria no hizo valer las sanciones que puede traerle a la empresa Bioger la no operación de este servicio y que fue retomada por la empresa ServiMaria, “, indicó el diputado, Víctor Mendoza.

Pronunciamiento de la empresa operadora del acueducto

El gerente de la empresa que opera el acueducto de San Jacinto y San Juan Nepomuceno, Gustavo Olier, manifestó que se le entregó a la compañía el uso de las redes existentes para la prestación del servicio más no la propiedad, “la propiedad de la infraestructura afecta a la prestación del servicio público domiciliario de acueducto se encuentra en cabeza de los municipios”.

Añadió, “nosotros contamos con una infraestructura precaria para la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, las obras ejecutadas por Aguas de Bolívar muy a pesar de parecer cuantiosas para abastecer a los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, no lo son; no se construyó un acueducto nuevo, estamos hablando de 40 kilómetros de recorrido de tuberías que no fueron repuesto, se hicieron unas obras con relación a las conducciones pero no fueron cambiados los primeros 7 kilómetros que se ejecutan en San Agustin, corregimiento de San Juan Nepomuceno, que se instaló en el año 1990 y ya venía usada”.

“Esos motores de los que se habla, que hay cuatro en el corregimiento de San Agustín con los cuales se hace la aducción, tres en el corregimiento de Porquera, en el cual hay una planta de rebombeo para llegar por último al corregimiento de Perico, donde se hace la potabilización y se distribuye a los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto funcionan con gas, presentan averías constantes”, detalló el gerente Gustavo Olier.

Puntualizó “la empresa no cuenta los recursos para operar un sistema tan costoso como lo es el de prestación de servicio de agua potable en esos municipios, hace su esfuerzo para lograr la estabilidad del sistema sin embargo esto no se logra teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con los recursos”.

“Se debe hacer el pago de una factura muy a pesar de la precariedad en la prestación del servicio, si no se paga la empresa no tendrá recursos para prestar el servicio suficiente; hay que aclarar que el servicio sí se está prestando con una frecuencia que no es la ideal, pero sí les está llegando”, concluyó.

La comunidad pidió al gobierno nacional que investigue a fondo la inversión realizada para la construcción del acueducto, aseguran que hay irregularidades desde el inicio de la obra.