Al Oído: ELN no tiene voluntad de paz ¡Cambio y fuera!

Luego de que el país conociera que tras nueve meses la imagen desfavorable del presidente Gustavo Petro llegó a 61%, se evidencia un cambio que está en reversa. Sin duda esa reversa se debe al cambio que ha dado el presidente hacia un actuar más radical, las infinitas contradicciones, el ruido que genera el mismo gabinete y claro, la propuesta de las reformas algunas que sacando a la laboral no se han llevado a la verdadera participación ciudadana.

Eso sumado al escándalo de Nicolás Petro hijo del mandatario investigado y seguramente a este bajón de popularidad también responde al poder de la primera dama, a tanto viaje innecesario de ella, claro, al exterior porque no es que esté viajando a visitar a los niños desprotegidos del país, y claro a la falta de coequipera porque el liderazgo de la vicepresidenta no es el que se esperaba y no por lo que cueste la gasolina de un viaje, porque simplemente su cargo exige resultados unos resultados que seguimos esperando. Ni que decir, al girar la mirada a la seguridad del país que mientras se está en diálogos con el ELN solo vemos incumplimientos y cero voluntad de contribuir a esa paz total.

En abril aumentó la actividad violenta del ELN frente a marzo, por tercer mes consecutivo. Durante el mes se registraron 21 acciones ofensivas y 7 combates con participación de esa guerrilla. ¿Por qué la complacencia del ministro de Defensa y hasta cuándo van a mantener en el cargo al comisionado de paz Danilo Rueda?

Queda la impresión que el Gobierno favorece el accionar criminal, en lugar de apoyar a las Fuerzas militares para que actúen en defensa del país.

La incertidumbre muchas veces hace que como país se sienta que el Gobierno nos está llevando a un laberinto sin salida. Mientras al país en discursos se le habla de la esperanza de la Paz total lo que estamos viendo es el fortalecimiento de diferentes estructuras criminarles.

Tanta salida y discurso de balcón empieza a cobrar factura más cuando ya no se ve ni si siquiera ese apoyo masivo en las calles y actualmente no se ve un verdadero equipo que evite que el presidente se queme apagando tanto incendio.

¿Dónde está el que iba a ser el Gobierno de todos? Presidente, este país exige mucho trabajo, recuerde empezar a madrugar, que bien dicen que al que madruga Dios le ayuda.

Al final del día necesitamos un gabinete con más Lauras Sarabias que en lugar de problemas le generan soluciones al presidente, que en lugar de ruido le generan buenos comentarios. Que entiendan su responsabilidad y con resultados demuestren lo que les importa el proyecto que defienden y el país.